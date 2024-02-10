مواعيد عرض مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني.. أبرز الأحداث

يبحث الجمهور عن مواعيد عرض مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني الذي أوشك على انتهاء عرضه عبر شاشة قنوات DMC، وحقق المسلسل ردود أفعال إيجابية بين الجمهور منذ انطلاق أولى حلقاته الفترة الماضية، نظرا لقصة العمل المختلفة، وهو من بطولة شيرين رضا وصبري فواز، ومجموعة متميزة من النجوم.

وتشهد أحداث مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني صراعات مختلفة بين أبطال العمل، والذي تدور قصته في إطار اجتماعي تشويقي، حيث انضم مسلسل "وبينا ميعاد 2" إلى قائمة الأكثر مشاهدة عبر WATCH IT الرقمية.

مواعيد عرض مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني الحلقة 21

جاءت مواعيد عرض مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني الحلقة 21 مساء اليوم عبر شاشة قناتي dmc وdmc drama والذي يعرض من يوم السبت إلى يوم الأربعاء كما يلي:-

يعرض مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني الحلقات الجديدة على قناة «dmc»، من السبت إلى الأربعاء، في تمام الساعة الثامنة مساءً، والإعادة الثانية الساعة الواحدة صباحا والإعادة الثانية الساعة 12:30 ظهرا.

ويذاع مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني عبر شاشة dmc دراما حيث يعرض للمرة الأولى في تمام الساعة الحادية عشر، وللمرة الثانية الساعة التاسعة صباح اليوم التالي وللمرة الثالثة الساعة 5 مساءا.

قصة مسلسل وبينا ميعاد 2

تدور أحداث مسلسل «وبينا ميعاد» الجزء الثاني حول عائلتين مختلفتين، عائلة حسن صبري فواز الذي توفيت زوجته وتركت له 4 أولاد، وهم على وطاهر ومراد ومصطفى نشأوا على الديمقراطية.

وعائلة نادية (شيرين رضا) التي طلقها زوجها تاركًا لها أربع فتيات وهن أروى وهند وليلى ونيللي، ينشأن على الكبت والديكتاتورية، تحاول الفتيات الخروج من تحت سيطرة الأم لممارسة حياتهن العادية، لكن الأم تراقب الجميع طوال الوقت وبحذر خوفا عليهن.

أبطال مسلسل وبينا ميعاد 2

مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني من بطولة شيرين رضا، وصبري فواز، ومدحت صالح، ووفاء صادق، وبسمة، وإيهاب فهمي، وهيدي كرم، ونور محمود، ومحمد مهران، وأسامة الهادي ويوسف الكدواني، ويوسف إبراهيم، وأميرة أديب، وآية سليم، وتسنيم مطر ومن تأليف وإخراج هاني كمال.

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