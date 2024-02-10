دراما رمضان 2024|نصف مليون مشاهدة لبرومو "الكبير أوي" الجزء الثامن

حقق برومو مسلسل "الكبير أوي" الجزء الثامن، نصف مليون مشاهدة خلال ساعات من طرحه عبر شاشة قنوات “ON”، وعدد من صفحات التواصل الاجتماعي التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

واستحوذ برومو مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن على اهتمام الجمهور الذي يتشوق لعرض العمل خلال شهر رمضان المقبل 2024.

وكانت منصة "WATCH IT" قد طرحت أمس البرومو التشويقي الأول لمسلسل "الكبير أوي 8"، والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2024.

وظهر في البرومو الدعائي الأول لمسلسل "الكبير أوي 8"، النجم أحمد مكي بشخصية "الكبير أوي" وشخصية "حزلقوم" وشخصية "جوني"، كما ظهر الفنان بيومي فؤاد بشخصية "الدكتور ربيع.

كما طرحت منصة "watch it" بوسترات لشخصيات أحمد مكي في مسلسل الكبير أوي الموسم الثامن، المقرر عرضه خلال موسم رمضان 2024.

هذا ومن المقرر أن يكون الجزء الثامن من مسلسل الكبير أوي آخر أجزاء العمل، ليسدل الستار على سلسلة أجزاء المسلسل الذي حقق نجاحا كبيرا بين الجمهور.

ظهور عدد من ضيوف الشرف

ويشهد الجزء الثامن من مسلسل "الكبير أوي" ظهور عدد من ضيوف الشرف منهم الفنانة أمينة خليل، والتي تظهر بشخصيتها الحقيقية خلال أحداث المسلسل، كما يشارك الفنان أكرم حسني الذي يظهر متقمصا شخصية الكبير.

كما يشارك الفنان محمد ثروت كضيف شرف أيضا ضمن أحداث الجزء الثامن من مسلسل "الكبير أوي"، وانتهت الفنانة شيماء سيف من تصوير مشاهدها في الجزء الثامن.

ويواصل المخرج أحمد الجندي ترشيح النجوم المشاركين في المسلسل كضيوف شرف، حيث من المتوقع أن تشمل القائمة أكثر من 20 ضيفا من نجوم الفن.

في سياق متصل، يواصل الفنان أحمد مكي وأبطال الجزء الثامن من المسلسل، تصوير الحلقات، الذي انطلق قبل شهرين تحت قيادة المخرج أحمد الجندي، الذي صور عدة مشاهد من العمل في ديكور المزاريطة الأساسي للمسلسل، وسينتقل لعدة مواقع تصوير خارجية خلال الأيام القليلة المقبلة.

في سياق متصل، بدأ المخرج أحمد الجندي مونتاج حلقات العمل بالتزامن مع تصوير مشاهده النهائية.

ومن المقرر أن يتناول الجزء الثامن من مسلسل الكبير أوي، العديد من التفاصيل الاجتماعية والأحداث التي شهدتها مصر خلال الفترة الحالية في إطار كوميدي.

أبطال مسلسل الكبير اوي

مسلسل "الكبير أوي 7" بطولة: أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء إبراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح، وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، وتأليف مصطفى صقر، محمد عزالدين، وإخراج أحمد الجندي.