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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

موعد امتحانات الترم الثاني 2024 وانتهاء إجازة نصف العام

امتحانات
امتحانات

حددت الخارطة الزمنية للعام الدراسي الجاري موعد امتحانات الترم الثاني 2024، لسنوات النقل والشهادة الاعدادية ، وكذلك الثانوية العامة والدبلومات الفنية.

وتأتي امتحانات الترم الثاني 2024 بعد انتهاء الفصل الدراسي الثاني، وتعرض الدستور في التقرير التالي موعد امتحانات الترم الثاني 2024 وانتهاء اجازة نصف العام.

موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2024 

تبدأ امتحانات الترم الثاني 2024  وفقًا للخريطة الزمنية للعام الدراسي 2023-2024 الصادرة عن وزارة التربية والتعليم يوم السبت الموافق 25 مايو 2024، وذلك لسنوات النقل والشهادة الاعدادية. 

وتبدأ امتحانات الترم الثاني 2024  للدبلومات الفنية يوم السبت الموافق 1 يونيو 2024، وموعد امتحانات الثانوية العامة للترم الثاني سيكون يوم السبت الموافق 15 يونيو 2024.

ووفق الخارطة الزمنية للعام الدراسي الجاري تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الاول يوم 9 يناير لجميع صفوف النقل، بينما تبدأ امتحانات الشهادة الاعدادية يوم 16 يناير ويختلف موعدها من محافظة لأخرى وفق الجدول الذي تحدده مديريات التعليم.

ويذكر أن العام الدراسي 2023-2024 بدأ يوم 30 سبتمبر 2023، ومن المقرر أن ينتهي يوم الخميس الموافق 6 يونيو 2024.

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موعد انتهاء اجازة نصف العام

بعد انتهاء امتحانات الترم الاول  والتي تبدا يوم 9 يناير 2024  تنتهي يوم 25 يناير 2024، وتبدأ اجازة منتصف العام والتي تستمر لمدة اسبوعين، وتنتهي اجازة نصف العام  يوم الجمعة الموافق 9 فبراير 2024، حيث تبدأ الدراسة في الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 11 فبراير 2024.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد أعلنت الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2023-2024، حيث يبدأ الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023، ويستمر لمدة 14 أسبوعًا حتى يوم الخميس الموافق 25 يناير 2024، على أن تبدأ إجازة نصف العام يوم السبت الموافق 27 يناير 2024، وتستمر لمدة أسبوعين حتى يوم الجمعة الموافق 9 فبراير 2024.

وبذلك يكون إجمالي عدد أيام الدراسة الفعلية في الفصل الدراسي الأول 98 يومًا، وإجمالي عدد أيام الدراسة الفعلية في الفصل الدراسي الثاني 96 يومًا.

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