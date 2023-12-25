جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 - 2024 بمديريات القاهرة والمحافظات

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 - 2024 بالمحافظات محور اهتمام الملايين من طلاب الصف الثالث الإعدادي وأولياء أمورهم في جميع محافظات الجمهورية، وذلك مع اقتراب انعقاد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الحالي 2023 - 2024 والذي ينطلق في شهر يناير المقبل وفقا للخريطة الزمنية المعتمدة للعام.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 - 2024 القاهرة

أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة القاهرة جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 - 2024 عقب اعتماده من اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة في كافة الإدارات التعليمية والمدارس وذلك حيث يجرى الامتحانات على مستوى المحافظة والذي جاء كما يلي:-

امتحان مادة اللغة العربية والخط والإملاء ومادة التربية الدينية يوم الأربعاء الموافق 17 يناير 2024.

امتحان مادة الدراسات الاجتماعية ومادة الحاسب الآلي وتكنولوجيا المعلومات يوم الخميس الموافق 18 يناير 2024.

امتحان مادة الجبر والإحصاء ومادة التربية الفنية يوم الأحد الموافق 21 يناير 2024.

امتحان مادة العلوم ومادة التربية الرياضية نظري يوم الاثنين الموافق 22 يناير 2024.

امتحان مادة الهندسة يوم الثلاثاء الموافق 23 يناير 2024.

امتحان مادة اللغة الأجنبية يوم الأربعاء الموافق 24 يناير 2024.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024 الشرقية

امتحان مادة اللغة العربية والخط والإملاء ومادة التربية الدينية يوم السبت الموافق 20 يناير 2024.

امتحان مادة الجبر والإحصاء والحاسب الألي وتكنولوجيا المعلومات يوم الأحد الموافق 21 يناير 2024.

امتحان مادة اللغة الأجنبية يوم الاثنين الموافق 22 يناير 2024.

امتحان مادة الهندسة ومادة التربية الفنية يوم الثلاثاء الموافق 23 يناير 2024.

امتحان مادة العلوم يوم الأربعاء الموافق 24 يناير 2024.

امتحان مادة الدراسات الاجتماعية يوم الخميس الموافق 25 يناير 2024.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024 الدقهلية

امتحان مادة اللغة العربية والخط والإملاء يوم الخميس الموافق 18 يناير 2024.

امتحان مادة الجبر والإحصاء ومادة التربية الدينية يوم الأحد الموافق 21 يناير 2024.

امتحان مادة اللغة الأجنبية والحاسب الآلي يوم الاثنين الموافق 22 يناير 2024.

امتحان مادة الهندسة ومادة التربية الفنية يوم الثلاثاء الموافق 23 يناير 2024.

امتحان مادة الدراسات الاجتماعية يوم الأربعاء الموافق 24 يناير 2024.

امتحان مادة العلوم يوم الخميس الموافق 25 يناير 2024.

جدول امتحانات 3 إعدادي 2024 كفر الشيخ

امتحان مادة اللغة العربية والخط والإملاء يوم الخميس الموافق 18 يناير 2024.

امتحان مادة الجبر والإحصاء ومادة العلوم يوم الأحد الموافق 21 يناير 2024.

امتحان مادة الهندسة والحاسب الآلي يوم الاثنين الموافق 22 يناير 2024.

امتحان مادة اللغة الأجنبية ومادة التربية الفنية يوم الثلاثاء الموافق 23 يناير 2024.

امتحان مادة الدراسات الاجتماعية يوم الأربعاء الموافق 23 يناير 2024.

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