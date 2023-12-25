جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 - 2024 بمديريات القاهرة والمحافظات
جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 - 2024 بالمحافظات محور اهتمام الملايين من طلاب الصف الثالث الإعدادي وأولياء أمورهم في جميع محافظات الجمهورية، وذلك مع اقتراب انعقاد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الحالي 2023 - 2024 والذي ينطلق في شهر يناير المقبل وفقا للخريطة الزمنية المعتمدة للعام.
جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 - 2024 القاهرة
أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة القاهرة جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 - 2024 عقب اعتماده من اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة في كافة الإدارات التعليمية والمدارس وذلك حيث يجرى الامتحانات على مستوى المحافظة والذي جاء كما يلي:-
- امتحان مادة اللغة العربية والخط والإملاء ومادة التربية الدينية يوم الأربعاء الموافق 17 يناير 2024.
- امتحان مادة الدراسات الاجتماعية ومادة الحاسب الآلي وتكنولوجيا المعلومات يوم الخميس الموافق 18 يناير 2024.
- امتحان مادة الجبر والإحصاء ومادة التربية الفنية يوم الأحد الموافق 21 يناير 2024.
- امتحان مادة العلوم ومادة التربية الرياضية نظري يوم الاثنين الموافق 22 يناير 2024.
- امتحان مادة الهندسة يوم الثلاثاء الموافق 23 يناير 2024.
- امتحان مادة اللغة الأجنبية يوم الأربعاء الموافق 24 يناير 2024.
جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024 الشرقية
- امتحان مادة اللغة العربية والخط والإملاء ومادة التربية الدينية يوم السبت الموافق 20 يناير 2024.
- امتحان مادة الجبر والإحصاء والحاسب الألي وتكنولوجيا المعلومات يوم الأحد الموافق 21 يناير 2024.
- امتحان مادة اللغة الأجنبية يوم الاثنين الموافق 22 يناير 2024.
- امتحان مادة الهندسة ومادة التربية الفنية يوم الثلاثاء الموافق 23 يناير 2024.
- امتحان مادة العلوم يوم الأربعاء الموافق 24 يناير 2024.
- امتحان مادة الدراسات الاجتماعية يوم الخميس الموافق 25 يناير 2024.
جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024 الدقهلية
- امتحان مادة اللغة العربية والخط والإملاء يوم الخميس الموافق 18 يناير 2024.
- امتحان مادة الجبر والإحصاء ومادة التربية الدينية يوم الأحد الموافق 21 يناير 2024.
- امتحان مادة اللغة الأجنبية والحاسب الآلي يوم الاثنين الموافق 22 يناير 2024.
- امتحان مادة الهندسة ومادة التربية الفنية يوم الثلاثاء الموافق 23 يناير 2024.
- امتحان مادة الدراسات الاجتماعية يوم الأربعاء الموافق 24 يناير 2024.
- امتحان مادة العلوم يوم الخميس الموافق 25 يناير 2024.
جدول امتحانات 3 إعدادي 2024 كفر الشيخ
- امتحان مادة اللغة العربية والخط والإملاء يوم الخميس الموافق 18 يناير 2024.
- امتحان مادة الجبر والإحصاء ومادة العلوم يوم الأحد الموافق 21 يناير 2024.
- امتحان مادة الهندسة والحاسب الآلي يوم الاثنين الموافق 22 يناير 2024.
- امتحان مادة اللغة الأجنبية ومادة التربية الفنية يوم الثلاثاء الموافق 23 يناير 2024.
- امتحان مادة الدراسات الاجتماعية يوم الأربعاء الموافق 23 يناير 2024.
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