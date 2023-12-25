الإثنين 25 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 - 2024 بمديريات القاهرة والمحافظات

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جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 - 2024 بالمحافظات محور اهتمام الملايين من طلاب الصف الثالث الإعدادي وأولياء أمورهم في جميع محافظات الجمهورية، وذلك مع اقتراب انعقاد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الحالي 2023 - 2024 والذي ينطلق في شهر يناير المقبل وفقا للخريطة الزمنية المعتمدة للعام.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 - 2024 القاهرة 

أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة القاهرة جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 - 2024 عقب اعتماده من اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة في كافة الإدارات التعليمية والمدارس وذلك حيث يجرى الامتحانات على مستوى المحافظة والذي جاء كما يلي:-

  • امتحان مادة اللغة العربية والخط والإملاء ومادة التربية الدينية يوم الأربعاء الموافق 17 يناير 2024.
  • امتحان مادة الدراسات الاجتماعية ومادة الحاسب الآلي وتكنولوجيا المعلومات يوم الخميس الموافق 18 يناير 2024.
  • امتحان مادة الجبر والإحصاء ومادة التربية الفنية يوم الأحد الموافق 21 يناير 2024.
  • امتحان مادة العلوم ومادة التربية الرياضية نظري يوم الاثنين الموافق 22 يناير 2024.
  • امتحان مادة الهندسة يوم الثلاثاء الموافق 23 يناير 2024.
  • امتحان مادة اللغة الأجنبية يوم الأربعاء الموافق 24 يناير 2024.

آخر موعد للتقديم.. رسوم وخطوات لتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2024

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي العام الترم الأول 2024

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024 الشرقية

  • امتحان مادة اللغة العربية والخط والإملاء ومادة التربية الدينية يوم السبت الموافق 20 يناير 2024.
  • امتحان مادة الجبر والإحصاء والحاسب الألي وتكنولوجيا المعلومات يوم الأحد الموافق 21 يناير 2024.
  • امتحان مادة اللغة الأجنبية يوم الاثنين الموافق 22 يناير 2024.
  • امتحان مادة الهندسة ومادة التربية الفنية يوم الثلاثاء الموافق 23 يناير 2024.
  • امتحان مادة العلوم يوم الأربعاء الموافق 24 يناير 2024.
  • امتحان مادة الدراسات الاجتماعية يوم الخميس الموافق 25 يناير 2024.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024 الدقهلية

  • امتحان مادة اللغة العربية والخط والإملاء يوم الخميس الموافق 18 يناير 2024.
  • امتحان مادة الجبر والإحصاء ومادة التربية الدينية يوم الأحد الموافق 21 يناير 2024.
  • امتحان مادة اللغة الأجنبية والحاسب الآلي يوم الاثنين الموافق 22 يناير 2024.
  • امتحان مادة الهندسة ومادة التربية الفنية يوم الثلاثاء الموافق 23 يناير 2024.
  • امتحان مادة الدراسات الاجتماعية يوم الأربعاء الموافق 24 يناير 2024.
  • امتحان مادة العلوم يوم الخميس الموافق 25 يناير 2024.

 

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تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2024 وآخر مهلة للتقديم

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موعد امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 الترم الأول

جدول امتحانات 3 إعدادي 2024 كفر الشيخ 

  • امتحان مادة اللغة العربية والخط والإملاء يوم الخميس الموافق 18 يناير 2024.
  • امتحان مادة الجبر والإحصاء ومادة العلوم يوم الأحد الموافق 21 يناير 2024.
  • امتحان مادة الهندسة والحاسب الآلي يوم الاثنين الموافق 22 يناير 2024.
  • امتحان مادة اللغة الأجنبية ومادة التربية الفنية يوم الثلاثاء الموافق 23 يناير 2024.
  • امتحان مادة الدراسات الاجتماعية يوم الأربعاء الموافق 23 يناير 2024.

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موعد امتحانات 3 إعدادي 2024

جدول امتحانات الشهادة الاعدادية امتحانات الشهادة الإعدادية الشهادة الاعدادية الإعدادية 2023 - 2024 القاهرة مديرية التربية والتعليم

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