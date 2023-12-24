جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي العام الترم الأول 2024

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي العام الفصل الدراسي الأول 2024، ازدادات معدلات البحث على جوجل من الطلبة والطالبات للحصول على جداول أولى وثانية ثانوي، مع اقتراب موعد اختبارات الفصل الدارسي الأول المقرره فى شهر يناير المقبل، وخاصة مع إعلان المحافظات عن جداول الشهادة الاعدادية.

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي 2024

المديريات على مستوى الجمهورية، بدأت فى إعلان جدول امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي العام الترم الأول 2024 وكان أبرزها محافظة الجيزة.

وترصد "الدستور" خلال التقرير التالي جدول امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي العام الترم الأول 2024

جداول امتحانات الصفوف الأول والثاني الثانوي بمديرية التربية والتعليم بالجيزة، سواء كان فنى أو عام وهو كالتالى كما تم إعلانه رسميًا:

مرحلة التعليم الثانوي الفني بمختلف التخصصات، خلال الفترة من السبت ٦ يناير وحتى الأربعاء ٢٤ يناير ٢٠٢٤

الصفين الأول والثاني الثانوي للصُم وضِعاف السمع، خلال الفترة من الثلاثاء ٩ يناير حتي ١٦ يناير ٢٠٢٤

الصفين الأول والثاني الثانوي المكفوفين يبدأ من السبت ٦ يناير وحتي الثلاثاء ١٦ يناير ٢٠٢٤.

الصف الأول الثانوي العام يبدأ من يوم الاثنين ١٥ يناير ٢٠٢٤ وحتي الأربعاء ٢٤ يناير ٢٠٢٤.

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2024

الصف الثاني الثانوي العام يبدأ من الأحد ١٤ يناير ٢٠٢٤ وحتي الأربعاء ٢٤ يناير ٢٠٢٤.

وأعلنت المحافظة أن الامتحانات الخارج المجموع ومادة المستوي الرفيع تبدأ من يوم ٢، ٣، ٤ يناير ٢٠٢٤

على صعيدا آخر، كلف محافظ الجيزة مدير مديرية التربية والتعليم، مدير المديرية أشرف سلومة، بضرورة الالتزام بالجداول التى تم اعتمادها واتخاذ كافة الإجراءات اللازمه لتوفير الجو الملائم للطلاب لتأدية الامتحانات بسهولة ويسر وتحقيق الهدف المطلوب لنجاح عملية الامتحانات بكافة المراحل وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.