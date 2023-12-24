الأحد 24 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة 2024

الإعدادي
الإعدادي

زاد البحث عن جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة 2024 للفصل الدراسي الأول، وذلك مع اقتراب امتحانات الترم الأول للعام الدراسي الحالي 2023-2024 وذلك عقب إعلانه من خلال مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمحافظة خلال الساعات القليلة الماضية وكافة الإدارات التعليمية والمدارس.

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي محافظة القاهرة 2024

اعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي محافظه القاهرة 2024 للترم الأول للعام الحالي 2023-2024 والتي تجرى خلال شهر يناير المقبل وفقا للمخطط الزمني للعام المتعمد بشكل رسمي من قبل الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والذي جاء كما يلي:-

يوم الأربعاء الموافق 17 يناير 2024 امتحان مادة اللغة العربية والخط العربي والإملاء والتربية الدينية.

يوم الخميس الموافق 18 يناير 2024 امتحان مادة الدراسات الاجتماعية والحاسب الآلي وتكنولوجيا المعلومات.

يوم الأحد الموافق 21 يناير 2024 امتحان مادة الجبر والإحصاء والتربية الفنية.

يوم الاثنين الموافق 22 يناير 2024 امتحان مادة العلوم والتربية الرياضية نظري.

يوم الثلاثاء الموافق 23 يناير 2024 امتحان مادة الهندسة.

يوم الأربعاء الموافق 24 يناير 2024 امتحان مادة اللغة الأجنبية.

وزارة التعليم تحدد عقوبة حيازة الطالب للمحمول فى امتحان الشهادة الإعدادية

اعتماد جدول امتحانات الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة

جدول امتحان الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة 

جاء جدول امتحانات طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة للفصل الدراسي الأول كما يلي:-

يوم الأربعاء الموافق 17 يناير 2024 امتحان مادة اللغة العربية والخط العربي.

يوم الخميس الموافق 18 يناير 2024 امتحان مادة الجبر والإحصاء الحاسب الآلي وتكنولوجيا المعلومات.

يوم الأحد الموافق 21 يناير 2024 امتحان مادة الهندسة.

يوم الاثنين الموافق 22 يناير 2024 امتحان مادة اللغة الأجنبية والتربية الدينية.

يوم الثلاثاء الموافق 23 يناير 2024 امتحان مادة العلوم والتربية الفنية.

يوم الأربعاء الموافق 24 يناير 2024 امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.

txt

موعد امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 الترم الأول

txt

آخر موعد للتقديم.. رسوم وخطوات لتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2024

جدول امتحانات 3 إعدادي بمحافظة الإسكندرية

جاء جدول امتحانات طلاب 3 إعدادية بمحافظة الإسكندرية للفصل الدراسي الأول كما يلي:-

  • يوم الأربعاء الموافق 17 يناير 2024 امتحان مادة اللغة العربية والخط العربي والتربية الدينية.
  • يوم الخميس الموافق 18 يناير 2024 امتحان مادة اللغة الأجنبية والحاسب الآلي وتكنولوجيا المعلومات.
  • يوم الأحد الموافق 21 يناير 2024 امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.
  • يوم الاثنين الموافق 22 يناير 2024 امتحان مادة اللغة العلوم.
  • يوم الثلاثاء الموافق 23 يناير 2024 امتحان مادة الرياضيات.

اقرأ أيضاً 

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2024

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي الصف الثالث الاعدادي محافظة القاهرة مديرية التربية والتعليم امتحان الشهادة الاعدادية الشهادة الاعدادية امتحانات 3 إعدادي

مواد متعلقة

تردد قناة أون تايم سبورت 2023.. ترتيب فرق الدوري المصري 2023-2024

سعر جنيه الذهب اليوم في مصر في محلات الصاغة المصرية

موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024 .. مساحة الوحدات وأسعارها

موعد صرف معاشات يناير 2024.. وقيمة الحد الأدنى الجديد بعد الزيادة

من هو هداف كأس العالم للأندية 2023.. ومباريات مصر في الأمم الإفريقية

موعد صرف معاشات شهر يناير 2024.. وقيمة الزيادة المقررة

أسعار الدواجن اليوم 23-12-2023

أخبار حالة الطقس اليوم في مصر وغدًا بكافة المحافظات

الأكثر قراءة

أسعار الفراخ والبانيه اليوم الأحد 24 ديسمبر 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

سعر الذهب اليوم في مصر بالجنيه المصري والدولار خلال تعاملات اليوم الاحد

البصل بـ11 جنيهًا.. انخفاض أسعار الخضروات فى سوق العبور اليوم

تفاصيل صفقة وقف إطلاق النار فى غزة برعاية مصر

ارتفاع احتياطات منجم السكرى من الذهب إلى 5.8 مليون أوقية

أسعار الفراخ البيضاء والبيض في بورصة الدواجن اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

هى.. والحقوق المُعلقة

د.أحمد الخميسى

لغة يحيى حقى فى يوم اللغة

وائل لطفي

لم نكسب شيئًا

ماجد حبته

مطالبة بطيئة بخطوات عاجلة!

خالد حريب

"ود مدنى" فى السودان.. فخ آخر للموت

محمد عبد العزيز

مصر تغنى.. وستظل

علي سعدة

الفساد

د. منى حلمى

أطاعت الفن لا الرجل

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

هيئة الأسرى: إدارة سجون الاحتلال تشدد من إجراءاتها بحق المعتقلين

فشل الحرب وانهيار الاقتصاد وإفلاس الشركات.. تبعات حرب غزة تضرب الاحتلال

اليوم الـ79 من العدوان| عشرات الشهداء والجرحى فى قصف إسرائيلى على غزة