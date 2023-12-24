زاد البحث عن جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة 2024 للفصل الدراسي الأول، وذلك مع اقتراب امتحانات الترم الأول للعام الدراسي الحالي 2023-2024 وذلك عقب إعلانه من خلال مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمحافظة خلال الساعات القليلة الماضية وكافة الإدارات التعليمية والمدارس.

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي محافظة القاهرة 2024

اعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي محافظه القاهرة 2024 للترم الأول للعام الحالي 2023-2024 والتي تجرى خلال شهر يناير المقبل وفقا للمخطط الزمني للعام المتعمد بشكل رسمي من قبل الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والذي جاء كما يلي:-

يوم الأربعاء الموافق 17 يناير 2024 امتحان مادة اللغة العربية والخط العربي والإملاء والتربية الدينية.

يوم الخميس الموافق 18 يناير 2024 امتحان مادة الدراسات الاجتماعية والحاسب الآلي وتكنولوجيا المعلومات.

يوم الأحد الموافق 21 يناير 2024 امتحان مادة الجبر والإحصاء والتربية الفنية.

يوم الاثنين الموافق 22 يناير 2024 امتحان مادة العلوم والتربية الرياضية نظري.

يوم الثلاثاء الموافق 23 يناير 2024 امتحان مادة الهندسة.

يوم الأربعاء الموافق 24 يناير 2024 امتحان مادة اللغة الأجنبية.

جدول امتحان الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة

جاء جدول امتحانات طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة للفصل الدراسي الأول كما يلي:-

يوم الأربعاء الموافق 17 يناير 2024 امتحان مادة اللغة العربية والخط العربي.

يوم الخميس الموافق 18 يناير 2024 امتحان مادة الجبر والإحصاء الحاسب الآلي وتكنولوجيا المعلومات.

يوم الأحد الموافق 21 يناير 2024 امتحان مادة الهندسة.

يوم الاثنين الموافق 22 يناير 2024 امتحان مادة اللغة الأجنبية والتربية الدينية.

يوم الثلاثاء الموافق 23 يناير 2024 امتحان مادة العلوم والتربية الفنية.

يوم الأربعاء الموافق 24 يناير 2024 امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.

جدول امتحانات 3 إعدادي بمحافظة الإسكندرية

جاء جدول امتحانات طلاب 3 إعدادية بمحافظة الإسكندرية للفصل الدراسي الأول كما يلي:-

يوم الأربعاء الموافق 17 يناير 2024 امتحان مادة اللغة العربية والخط العربي والتربية الدينية.

يوم الخميس الموافق 18 يناير 2024 امتحان مادة اللغة الأجنبية والحاسب الآلي وتكنولوجيا المعلومات.

يوم الأحد الموافق 21 يناير 2024 امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.

يوم الاثنين الموافق 22 يناير 2024 امتحان مادة اللغة العلوم.

يوم الثلاثاء الموافق 23 يناير 2024 امتحان مادة الرياضيات.