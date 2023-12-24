الأحد 24 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

اعتماد جدول امتحانات الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة

محافظ القاهرة
محافظ القاهرة

اعتمد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسى 2023 /2024، حيث تجرى الامتحانات خلال الفترة من ٢ يناير إلى ٢٤ يناير ٢٠٢٤.

وشدد محافظ القاهرة على ضرورة اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية قبل وأثناء الامتحانات، حرصًا على صحة وسلامة الطلاب، وتقديم كل التيسيرات اللازمة لأداء الطلاب امتحاناتهم فى سهولة ويسر.

وأشار أيمن موسى، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، إلى أن طلبة وطالبات الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي وما يعادله سيؤدون الامتحانات في الفترة من الثلاثاء ٢ يناير حتى الأربعاء ١٠ يناير، وامتحانات النقل الإعدادي العام والرياضي والمهنى، وما يعادله فى الفترة من الثلاثاء ٩ يناير حتى الإثنين ١٥ يناير.

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وامتحانات الإعدادية العامة والرياضية والصم والمكفوفين والمهنية من الأربعاء ١٧ يناير حتى الأربعاء ٢٤ يناير، وامتحانات النقل للتعليم الفني من الثلاثاء ٩ يناير حتى الأربعاء ٢٤ يناير، وامتحانات النقل للتعليم الثانوي وما يعادلها من الأحد ١٤ يناير إلى الأربعاء ٢٤ يناير.

وأشار مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة إلى أن الامتحانات ستتوقف أيام ٦، و٧، و٨ يناير ٢٠٢٤ (أعياد الميلاد)، ويوم السبت الموافق ٢٠ يناير ٢٠٢٤  عيد الغطاس.

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تعليمات وضع أسئلة الاختبارات

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على عدة تعليمات في وضع أسئلة اختبارات الفصل الدراسي الأول.

 

وجاءت أهمها كالتالي:

 

- ضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية الورقية للورقة الامتحانية الواردة من المركز القومي للامتحانات.

 

- المراجعة الدقيقة لإخراج الورقة الامتحانية في أحسن صورة خالية من الأخطاء العلمية والتنسيقية.

 

- مراعاة الدقة وتحري المصداقية في الأسئلة داخل الورقة الامتحانية.

 

- البعد عن المغالاة والتعقيد في أسئلة الامتحانات.

 

- يجب أن تكون الأسئلة الحياتية والمتحررة مطابقة للواقع بعيدًا عن الإيحاءات السياسية والدينية.

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امتحانات الفصل الدراسي الأول اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة مدير مديرية التربية والتعليم عام الدراسي 2023 2024

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