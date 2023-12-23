السبت 23 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

آخر موعد للتقديم.. رسوم وخطوات لتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2024

الشهادة الإعدادية
الشهادة الإعدادية

يكثف طلاب الصف الثالث الإعدادي، البحث عن كيفية تسجيل وخطوات ملء استمارة الشهادة الإعدادية 2024، وآخر موعد لتسجيل الاستمارة وذلك كونها شرط وضعته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لدخول امتحانات الفصل الدراسي الأول والثاني. 

آخر موعد لتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2024 

يذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حددت أن آخر موعد لإتاحة الموقع الالكتروني لتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية، نهاية شهر ديسمبر المقرر الجاري. 

رسوم تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2024 

أوضحت مديريات التربية والتعليم في مختلف المحافظات أنه يمكن دفع رسوم استمارة الشهادة الإعدادية 2024 عبر منافذ فورية وخدمة البريد، من خلال حساب صندوق دعم وتشييد وإدارة وتمويل المشروعات التعليمية، وتقدر رسوم الاستمارة التحضيرية 2024 بنحو 158 جنيهًا و10 جنيهات تدفع للمدرسة التابع لها الطالب.

خطوات تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2024 

عندما تقوم بدفع رسوم تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2024، يجب عليك اتباع الخطوات التالية:

- قم بزيارة موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك عبر الرابط التالي: [هنا]

- اختر الخدمات الإلكترونية.

- اختر منصة التقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية.

- اضغط على تسجيل الدخول.

- أدخل البريد الإلكتروني الموحد على منصة Office365.

- اضغط على تسجيل الدخول.

- قم بإدخال الرقم السري المرتبط بالبريد الإلكتروني.

- ستظهر لك الاستمارة الخاصة بك مع بياناتك الأساسية التي يجب مراجعتها.

- قم بتسجيل البيانات المطلوبة في الحقول المخصصة.

- قم برفع صورة شخصية بخلفية بيضاء مطابقة للصورة المرسلة إلى المدرسة.

- اضغط على تسجيل.

تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2024 وآخر مهلة للتقديم

أخر موعد لتسجيل استمارة الإعدادية 2024.. وقيمة الرسوم

كيفية طباعة استمارة الصف الثالث الإعدادي 2024

تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2024 وآخر مهلة للتقديم

تعليمات ملء استمارة الشهادة الإعدادية 2024 

أوضحت مديريات التربية والتعليم أنه على الطلاب اتباع الخطوات التالية لتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية لعام 2024:

- تأكد من كتابة الاسم الرباعي كاملًا ومطابق لشهادة الميلاد.

- قم بكتابة تاريخ الميلاد كما هو مدون في شهادة الميلاد.

- تحقق من صحة البيانات المسجلة في الاستمارة.

- يجب أن يكون كود الطالبة مدونًا في إيصال المصروفات المدرسية أو الاستمارة (رقم الطالب).

- استخدم صورة شخصية بخلفية بيضاء على الاستمارة ممسوحة ضوئيًا بالسكانر.

- احتفظ بنفس الصورة حتى يتم تسليمها للمدرسة.

- لا تقم بطباعة الاستمارة إلا بعد التأكد من صحة جميع البيانات.

- في حال وجود بيان غير واضح للطلاب، يجب التوجه إلى المدرسة والتواصل مع شؤون الطلاب للصف الثالث الإعدادي.

- دفع مصروفات الاستمارة.

- يرجى التسريع في دفع المصروفات المدرسية.


اقرأ أيضا تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2024 وآخر مهلة للتقديم

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تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2024 وآخر مهلة للتقديم

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