أخر موعد لتسجيل استمارة الإعدادية 2024.. وقيمة الرسوم

أخر موعد لتسجيل استمارة الإعدادية 2024 تساؤل يطرح مئات الألاف من طلاب الصف الثالث الإعدادي وأولياء أمورهم بجميع محافظات الجمهورية، وذلك مع اقتراب امتحانات الترم الأول للعام الدراسي الحالي حيث فعلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني منصة تسجيل بيانات طلاب 3 إعدادي منذ أول شهر ديسمبر الجاري.

أخر موعد لتسجيل استمارة الإعدادية 2024

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نهاية شهر ديسمبر الجاري (31 ديسمبر 2023) أخر موعد لتسجيل استمارة الإعدادية 2024 وذلك من خلال هذا الرابط (من هنا) حيث يدخل الطالب كافة بياناته الشخصية وبيانات المدرسة المقيد بها والمواد التي يدرسها خلال العام الدراسي الحالي 2023-2024.

ولفتت الوزارة إلى ضرورة إنشاء طلاب 3 إعدادي حساب إلكتروني موحد عبر منصة أوفيس 365 وذلك حتى يتمكن من الدخول عبر منصاتها وإدخال كافة بياناتهم كما يمكن تصحيح كافة الأخطاء التي قد يقع فيها الطالب أثناء تسجيل بياناته من خلال الحساب الإلكتروني الموحد.

رسوم استمارة الإعدادية 2024

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على عدم قدرة طلاب الصف الثالث الإعدادي على تسجيل بياناتهم في استمارة الامتحانات قبل سداد رسوم الاستمارة التي قدرتها بـ 185 جنيه في أحد مكاتب البريد المصري بجميع المحافظات عبر حساب صندوق دعم وتشييد وإدارة وتمويل المشروعات التعليمية بالإضافة إلى 10 جنيهات دعم مشروعات للمدرسة التابع لها.

ويتم إرفاق إيصال السداد ضمن الأوراق المطلوبة للتسجيل والتي أقراتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتسجيل استمارة امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 ويتم طباعة الاستمارة وتقديمها إلى المدرسة بتوقيع ولي الأمر المسؤول قانونا عن الطالب سواء كان الأب أو الأم وفقا لحكم ولاية تعليمية أو الواصي في حالة وفاة الوالد.

جدول امتحانات الشهادة الاعدادية 2024 بمحافظة كفر الشيخ

يوم الخميس الموافق 18 يناير 2024 امتحان مادة اللغة العربية والخط والإملاء والتربية الدينية.

يوم الأحد الموافق 21 يناير 2024 امتحان مادة الجبر والعلوم.

يوم الاثنين الموافق 22 يناير 2024 امتحان مادة الهندسة والحاسب الآلي.

يوم الثلاثاء الموافق 23 يناير 2024 امتحان مادة اللغة الإنجليزية والتربية الفنية.

يوم الأربعاء الموافق 24 يناير 2024 امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.

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