السبت 23 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أخر موعد لتسجيل استمارة الإعدادية 2024.. وقيمة الرسوم

طلاب الإعدادية
طلاب الإعدادية

أخر موعد لتسجيل استمارة الإعدادية 2024 تساؤل يطرح مئات الألاف من طلاب الصف الثالث الإعدادي وأولياء أمورهم بجميع محافظات الجمهورية، وذلك مع اقتراب امتحانات الترم الأول للعام الدراسي الحالي حيث فعلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني منصة تسجيل بيانات طلاب 3 إعدادي منذ أول شهر ديسمبر الجاري.

أخر موعد لتسجيل استمارة الإعدادية 2024

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نهاية شهر ديسمبر الجاري (31 ديسمبر 2023) أخر موعد لتسجيل استمارة الإعدادية 2024 وذلك من خلال هذا الرابط (من هنا) حيث يدخل الطالب كافة بياناته الشخصية وبيانات المدرسة المقيد بها والمواد التي يدرسها خلال العام الدراسي الحالي 2023-2024.

ولفتت الوزارة إلى ضرورة إنشاء طلاب 3 إعدادي حساب إلكتروني موحد عبر منصة أوفيس 365 وذلك حتى يتمكن من الدخول عبر منصاتها وإدخال كافة بياناتهم كما يمكن تصحيح كافة الأخطاء التي قد يقع فيها الطالب أثناء تسجيل بياناته من خلال الحساب الإلكتروني الموحد.

رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 ورسوم الامتحانات بجميع المدارس

رابط وخطوات تسجيل استمارة الشهادة الاعدادية 2024 لدخول امتحانات الترم الأول

رسوم استمارة الإعدادية 2024

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على عدم قدرة طلاب الصف الثالث الإعدادي على تسجيل بياناتهم في استمارة الامتحانات قبل سداد رسوم الاستمارة التي قدرتها بـ 185 جنيه في أحد مكاتب البريد المصري بجميع المحافظات عبر حساب صندوق دعم وتشييد وإدارة وتمويل المشروعات التعليمية بالإضافة إلى 10 جنيهات دعم مشروعات للمدرسة التابع لها.

ويتم إرفاق إيصال السداد ضمن الأوراق المطلوبة للتسجيل والتي أقراتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتسجيل استمارة امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 ويتم طباعة الاستمارة وتقديمها إلى المدرسة بتوقيع ولي الأمر المسؤول قانونا عن الطالب سواء كان الأب أو الأم وفقا لحكم ولاية تعليمية أو الواصي في حالة وفاة الوالد.

متاح وفعال.. رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2023

تعرف على جدول امتحانات الصف الاول الثانوي العام للفصل الدراسي الأول لعام 2024

جدول امتحانات الشهادة الاعدادية 2024 بمحافظة كفر الشيخ 

  • يوم الخميس الموافق 18 يناير 2024 امتحان مادة اللغة العربية والخط والإملاء والتربية الدينية.
  • يوم الأحد الموافق 21 يناير 2024 امتحان مادة الجبر والعلوم.
  • يوم الاثنين الموافق 22 يناير 2024 امتحان مادة الهندسة والحاسب الآلي.
  • يوم الثلاثاء الموافق 23 يناير 2024 امتحان مادة اللغة الإنجليزية والتربية الفنية.
  • يوم الأربعاء الموافق 24 يناير 2024 امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.

اقرأ أيضا 

خطوات تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2024

أخر موعد لتسجيل استمارة الإعدادية تسجيل استمارة الاعدادية استمارة الاعدادية الإعدادية طلاب الصف الثالث الاعدادي امتحانات الترم الأول وزارة التربية والتعليم

مواد متعلقة

أذكار الصباح اليوم السبت 23-12-2023 المأثورة

حالة الطقس اليوم السبت 23-12-2023| درجات الحرارة فى محافظات مصر

سعر الدولار اليوم والعملات الأجنبية السبت 23-12-2023 فى البنوك

سعر الذهب اليوم السبت 23-12-2023 فى مصر للبيع والشراء

مواعيد مباريات اليوم السبت 23-12-2023 فى الدورى الإنجليزى

سعر الريال السعودى اليوم السبت 23-12-2023 فى البنوك المصرية

مواعيد الصلاة اليوم السبت 23-12-2023 فى محافظات مصر

أسعار عمرة رجب 1445.. تكلفة العمرة للأطفال بجميع الأعمار

الأكثر قراءة

عاجل.. تفاصيل وثيقة استخباراتية "سرية" إسرائيلية تم إعدادها بعد 7 أكتوبر.. دفع الفلسطينيين لسيناء بقوة

"جنايات الإرهاب" تودع حيثيات حكمها في قضية "البلوجر أم زياد"

خلاف كنسى على المثلية الجنسية بعد مباركة بابا الفاتيكان زواج المثليين

فيلم "أبو نسب" يتصدر قائمة إيرادات شباك التذاكر

عاجل.. خسائر كبيرة تتكبدها إسرائيل أثناء الاجتياح البرى لقطاع غزة

أبو الغيط: رفض الوقف الفوري لإطلاق النار هو "رخصة للقتل"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

لبنانى بـ10 أمريكيين!

سارة شريف

لايعرفان بعضهما

صفاء النجار

ديستوبيا التكنولوجيا الحديثة «2»

وائل لطفي

سليم حسن

محاسن السنوسي

"ماسبيرو زمان".. حاضر ومستقبل

محمد رفعت

القادم أخطر!

د.كريمة الحفناوى

حماية النساء أولوية

جلال حمام

هل يُطفئ (حارس الازدهار) النار في البحر الأحمر؟

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

هل تتوقف الولايات المتحدة عن دعم إسرائيل؟

الهروب الكبير.. إسرائيل تواجه أزمة الهجرة العكسية وتوقف الاقتصاد: الآلاف يفرون من الموت

الاحتلال يعتقل 23 فلسطينيًا من الضفة بينهم ثلاثة أطفال