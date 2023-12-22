الجمعة 22 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

كيفية طباعة استمارة الصف الثالث الإعدادي 2024

الصف الثالث الاعدادي
الصف الثالث الاعدادي

يبحث الكثيرون عبر محرك البحث “جوجل” عن خطوات تسجيل وطباعة استمارة الصف الثالث الإعدادي 2024، والتي ينتهي التسجيل فيها بحد أقصى يوم 31 ديسمبر الجاري.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2023/ 2024 الترم الأول

خطوات التسجيل لاستمارة الصف الثالث الاعدادي

يبدأ تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية 2024 من اليوم وحتى 31 ديسمبر الجارى،و يتاح التقدم من خلال منصة التقدم الإلكترونى للامتحانات عبر وزارة التربية والتعليم.

- يتم تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية 2024 من خلال الرابط (moe-register.emis.gov.eg) وذلك باستخدام البريد الإلكتروني الموحد للطلاب والذي يمكنهم الحصول عليه (office365.emis.gov.eg) وتفعيله من خلال منصة الحساب المدرسي الموحد للمعلم/ الطالب.

- يجب التأكد من صحة البيانات المسجلة للطلاب على قاعدة البيانات وفي حالة وجود أي أخطاء تقوم المدرسة بإجراء التعديلات اللازمة فورًا على قاعدة البيانات من خلال الاستمارة الإلكترونية للطلاب.

رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 ورسوم الامتحانات بجميع المدارس

-  التأكيد على الطلاب أن تكون الصورة الشخصية للطالب التي يتم رفعها بالاستمارة مطابقة للمواصفات المقررة علمًا بأنه سيتم غلق التعديل على الصورة فور القيام بحفظ استمارة التقدم.

- مراجعة استمارة التقدم الإلكترونية التي تسلم عن طريق الطالب، والتأكد من صحتها وخاصة الصورة الشخصية.

- قيام المدارس بطباعة كشوف ( 12 د ) الإلكترونية بعد إنتهاء الطلاب من التسجيل الإلكتروني ومراجعة وتسليم الكشوف إلى للطالب، وفي حالة وجود خطأ في الصورة يلزم توجيه الطالب للجنة النظام والمراقبة التابعة لها لتعديلها لجنة النظام والمراقبة التابعة لها المدرسة.

- يقوم الطالب برفع صورة شخصية بخلفية بيضاء مطابقة للصورة المرسلة إلى المدرسة 64، وفي حالة عدم المطابقة على المدرسة طباعة الاستمارة إلكترونية جديدة مطابقة للصورة الشخصية.

- تحرر الاستمارة الإلكترونية تحت إشراف اللجنة المكلفة بذلك من قبل مدير المدرسة مع التأكيد على جميع البيانات المسجلة بالاستمارة ومطابقتها مع شهادة ميلاد الطالب ومطابقة الاستمارة الإلكترونية مع شهادة الميلاد وصورة الطالب على الاستمارة حسب الصورة الشخصية - مع كتابة رقم تليفون ولى أمر الطالب.

- يقوم الطالب بإحضار 3 صور شخصية مدون عليها اسم الطالب رباعي واضح أمام الصورة.

- يتم اعتماد الاستمارة بختم الشعار فى جميع المواقع المخصصة بعد التأكد من صحتها، خاصة الصورة الشخصية المطبوعة للطالب، وتدبس الصور مجاورة لبعضها على الاستمارة الإلكترونية.

- يرفق بالاستمارة الإلكترونية أصل شهادة ميلاد وصورة منها معتمدة ومختومة (1) مكونات الاستمارة عبارة عن (3) ورقات وهى الاستمارة الإلكترونية - بطاقة تحقيق الشخصية.

- بيان عن الامتحانات السابقة وإقرار ولى الأمر وتدبس جميعها بالجانب وغير مسموح بتغير الترتيب أو التدبيس في موقع آخر.

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استمارة الصف الثالث الإعدادي جوجل منصة الحساب المدرسي الموحد صحة البيانات المسجلة للطلاب منصة التقدم الإلكترونى

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