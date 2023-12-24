المعتمد رسميًا.. جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2023 بالقاهرة والجيزة

تصدر السؤال عن جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة 2024 للفصل الدراسي الأول، محركات البحث على جوجل خلال الساعات الماضية نتيجة كثرة بحث الطلاب من الصف الثالث الإعدادي وأولياء الامور على هذا السؤال، ونتيجة لذلك ينشر "الدستور" جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة خلال السطور التالية.

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي محافظة القاهرة 2024

اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة قد اعتمد جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي محافظه القاهرة 2024 للترم الأول للعام 2023-2024 والتي تجرى خلال شهر يناير المقبل وفقا للمخطط الزمني للعام المتعمد بشكل رسمي من قبل الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والذي جاء كما يلي:-

يوم الأربعاء الموافق 17 يناير 2024 امتحان مادة اللغة العربية والخط العربي والإملاء والتربية الدينية.

يوم الخميس الموافق 18 يناير 2024 امتحان مادة الدراسات الاجتماعية والحاسب الآلي وتكنولوجيا المعلومات.

يوم الأحد الموافق 21 يناير 2024 امتحان مادة الجبر والإحصاء والتربية الفنية.

يوم الاثنين الموافق 22 يناير 2024 امتحان مادة العلوم والتربية الرياضية نظري.

يوم الثلاثاء الموافق 23 يناير 2024 امتحان مادة الهندسة.

يوم الأربعاء الموافق 24 يناير 2024 امتحان مادة اللغة الأجنبية.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الجيزة 2024

وجاء جدول امتحانات طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة للفصل الدراسي الأول كما يلي:-