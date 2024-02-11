الأحد 11 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

ضياء السيد يطالب بإلغاء مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع فى كأس الأمم

ضياء السيد
ضياء السيد

انتقد ضياء السيد، المحلل الرياضي، مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في كأس الأمم الإفريقية، التي جمعت بين جنوب أفريقيا والكونغو الديمقراطية، واصفًا إياها بأنها «مباراة بدون دوافع»، ويجب أن يتم إلغائها من الآن.

وقال "السيد" في حديثه لبرنامج «كان 2023» على شاشة القاهرة الإخبارية، إن الفرق تسعى للوصول إلى النهائي، ولا تهتم بالمركز الثالث أو الرابع، وأن المدربين يجدون صعوبة في تحفيز اللاعبين على اللعب في هذه المباراة، التي يرغبون في إلغائها من البطولات الكبرى.

وأكد "السيد" أن الكونغو حققت إنجازا بالوصول إلى هذه المرحلة، وأنها كانت الأفضل في معظم أوقات المباراة، لكنها أضاعت العديد من الفرص السهلة بسبب الإهمال، وفشلت في التتويج بالميدالية البرونزية بعد خسارتها في ركلات الترجيح.

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