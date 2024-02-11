عاجل.. سرايا القدس تقصف تمركزا لـ جنود إسرائيليين غرب خان يونس

أعلنت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي- في بيان صادر عنها أمس السبت، أن مقاتليها قصفوا تمركزا لجنود إسرائيليين بعد عودتهم من مناطق اشتباك في محاور التقدم غرب خان يونس

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، أن أحد جنود الجيش الإسرائيلي تم الإعلان عن وفاته متأثرا بإصابته بمرض أو التهاب بكتيري، دون معرفة كيف أصيب بهذا الالتهاب.

وقالت سرايا القدس في بيانها: "إن مقاتليها قصفوا تمركزا لجنود العدو بمحيط منطقة الحاووز بوابل من قذائف الهاون النظامي".

وأضافت سرايا القدس في بيانها: "أن مقاتليها استهدفوا قوة صهيونية كانت متحصنة في منزل غرب خان يونس وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح".

وفي وقت سابق من السبت، أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أن مقاتليها تمكنوا من استهداف دبابتين صهيونيتين بقذائف الياسين 105 جنوب غرب حي الزيتون بمدينة غزة.