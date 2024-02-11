الأحد 11 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عاجل.. سرايا القدس تقصف تمركزا لـ جنود إسرائيليين غرب خان يونس

سرايا القدس
سرايا القدس

أعلنت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي- في بيان صادر عنها أمس السبت، أن مقاتليها قصفوا تمركزا لجنود إسرائيليين بعد عودتهم من مناطق اشتباك في محاور التقدم غرب خان يونس

 

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، أن أحد جنود الجيش الإسرائيلي تم الإعلان عن وفاته متأثرا بإصابته بمرض أو التهاب بكتيري، دون معرفة كيف أصيب بهذا الالتهاب.

 

وقالت سرايا القدس في بيانها: "إن مقاتليها قصفوا تمركزا لجنود العدو بمحيط منطقة الحاووز بوابل من قذائف الهاون النظامي".

 

وأضافت سرايا القدس في بيانها: "أن مقاتليها استهدفوا قوة صهيونية كانت متحصنة في منزل غرب خان يونس وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح".

 

وفي وقت سابق من السبت، أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أن مقاتليها تمكنوا من استهداف دبابتين صهيونيتين بقذائف الياسين 105 جنوب غرب حي الزيتون بمدينة غزة.

الأكثر قراءة

عاجل.. القاهرة الإخبارية: زوارق الاحتلال تقصف أطراف مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (فيديو)

عاجل.. هجمات صاروخية على القواعد الأمريكية فى دير الزور

عاجل.. القاهرة الإخبارية: سماع دوى انفجار بمدينة "الحسكة" السورية

عاجل.. اشتباكات فى تل أبيب بعد إغلاق المتظاهرين الإسرائيليين للطرق

عاجل| توقعات بمزيد من التراجع فى سعر الدولار بالسوق الموازية

نهاية نتنياهو.. وزير الخارجية الإيراني يحذر إسرائيل من هذا الأمر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

مصر تضرب (أغنياءَ الحرب) بالداخل!

وائل لطفي

العبث يحكم العالم!

د.أحمد الخميسى

ثقافتنا.. من أين تبدأ؟

ماجد حبته

بايدن قد لا ينافس ترامب!

علي سعدة

حكاية التوأم

د. منى حلمى

شغف الشرف

د.كريمة الحفناوى

القائد هوجو تشافيز وطريق العدالة والمساواة والإنسانية

أحمد بهاء الدين شعبان

انتباه: شبح "الترانسفير" يُطل مُجَدَّدًا!

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

"ستاندرد آند بورز" تستعد لتخفيض التصنيف الائتمانى لإسرائيل

المعارضة الإسرائيلية: تخفيض التصنيف الائتمانى يظهر فشل حكومة نتنياهو

مجزرة عالمية.. المكتب الإعلامى الحكومى فى غزة يحذر من الاجتياح الإسرائيلى لرفح