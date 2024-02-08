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عاجل.. نائب يكشف موعد صرف زيادة المرتبات والمعاشات

المرتبات
المرتبات

كشف النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، آليات تنفيذ قرارات الرئيس السيسي لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم"، المذاع على قناة "دي إم سي"، أن جزءا من قرارات رئيس الجمهورية تُترجم في صورة قوانين تقر من الحكومة وترسل إلى مجلس النواب لاتخاذ الخطوات التشريعية لتنفيذها، لافتا إلى أن من ضمن القرارات التي تتطلب تعديل تشريعي هو الإعفاء الضريبي، وقد شهدت الأعوام الماضية تطبيق هذه الحزمة 6 مرات، منذ تولي الرئيس السيسي الحكم.

وتابع: "الرئيس عبد الفتاح السيسي يحاول تخفيف الأعباء والضغوطات الاقتصادية عن كاهل المواطنين، إذ لأول مرة يتم رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% في ظل معدلات التضخم الكبيرة في هذه الفترة، ما يؤكد أن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح". 

وأشار إلى أن حزمة القرارات تخص الموظفين وأصحاب المعاشات، ومستحقي تكافل وكرامة، إذ يستفيد منها ما لا يقل عن 25 مليون أسرة من قرارات رئيس الجمهورية بشأن الحماية الاجتماعية.

وأكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه سيتم إنجاز تلك القرارات بخطوات تشريعية وإدخالها حيز التنفيذ بحيث يستفاد بها أصحاب المعاشات في أول مارس وتليها مرتبات الموظفين بالدولة.

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