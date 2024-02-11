الأحد 11 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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كم يوم متبقي على رمضان 2024 ورسائل للتهنئة

كم يوم متبقي على
كم يوم متبقي على رمضان 2024

ننشر كم يوم متبقي على رمضان 2024 حيث اقتربت أوقات شهر رمضان 2024 حيث تم تداول بكثرة كم يوم متبقي على رمضان 2024؟ عبر محركات الإنترنت والسوشيال ميديا خلال الأيام الماضية من قبل الكثير.

كم يوم متبقي على رمضان 2024

ويبحث المسلمين بكافة محافظات مصر عن عدد الأيام المتبقية على شهر رمضان 2024، استعدادًا لهذا الشهر العظيم للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى من خلال الدعاء والتعبد والصيام.

ويحل علينا شهر رمضان 2024 بعد 29 يومًا وفقًا للحسابات الفلكية، وفي السطور التالية نعرض لكم موعد شهر رمضان 2024 وابرز الرسائل للتهنئة، وإليكم التفاصيل على النحو التالي:

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امساكية شهر رمضان 2024 وعدد ساعات الصيام

كم يوم متبقي على رمضان 2024
 

أفادت الحسابات الفلكية، بأن أول أيام رمضان 2024 سيكون الإثنين الموافق 11 مارس 2024، وسيكون 30 يومًا، وذلك لأن شهر شعبان 1445 هـ سيكون 29 يومًا.

وسيقوم المعهد القومي للبحوث الفلكية، بإعلان الموعد الرسمي لشهر رمضان 2024، بعد استطلاع هلال شهر رمضان 1445 هـ، وعليه سيتم تحديد موعد عيد الفطر المبارك 2024 رسميًا، والذي سيكون بحسب الحسابات الفلكية يوم الإثنين 9 أبريل 2024.

موعد عيد الفطر 2024

موعد عيد الفطر 2024 في مصر سيكون خلال الفتر من يوم 9 - 12 أبريل 2024 حيث يتم تعطيل كافة المؤسسات والهيئات والشركات الحكومية وتمنتح الدولة العاملين في الوزارات وشركات القطاع العام والقطاع الخاص اجازة مدفوعة الأجر.

رسائل تهنئة حلول شهر رمضان المبارك 2024

  • كل سنة وأنتم طيبين، رمضان كريم، عن الله وإياكم وجميع المسلمين على الصيام وتلاوة القرآن وإقامة الطاعات.
  • كل سنة وانتم طيبين، وإلى التعاطي أقرب، وفاتحين، رمضان مبارك علينا أجمعين.
  • رائحة رمضان تزداد يوما بعد يوم لتعلن قربه، اللهم بلغنا رمضان.
  • أيام معدودة تفصلنا عن شهر الخير اللهم بلغنا رمضان ونحن بأتم صحة وعافية لا فاقدين ولا مفقودين.
  • مع حلول شهر رمضان يا رب لا تترك لنا ذنبا إلا غفرته، ولا كربا إلا فرجته برحمتك يا أرحم الراحمين.
  • اللهم مع حلول شهر رمضان تقبل صيامنا وقيامنا واجمعنا مع من نحب في الفردوس الأعلى.
  • لجميع أحبائي في كل أنحاء العالم أبعث لكم التهاني بحلول شهر رمضان المبارك، كل عام وأنتم بخير.

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