موعد تطبيق الحد الأدنى للأجور في مصر 2024.. والقرارات المالية كاملة

موعد تطبيق الحد الأدنى للأجور في مصر 2024 محور اهتمام أكثر من 6 ملايين موظف حكومي حاليا منذ إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عن حزمة جديدة من الإجراءات المالية التي تهدف إلى رفع الأعباء الاقتصادية على المواطنين حيث وجه بزيادة أجور العاملين في الدولة والهيئات الحكومية.

موعد تطبيق الحد الأدنى للأجور في مصر 2024

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن موعد تطبيق الحد الأدنى للأجور في مصر 2024 في مرتب شهر مارس المقبل حيث وافق الدكتور مصطفي مدبولي على حزمة من الاصلاحات المالية التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي من شأنها تحسين دخول العاملين بالجهاز افداري للدولة بما يشمل العاملين في الجهاز الأداري للدولة والإدارات المحلية والهيئات العامة الخدمية.

كما تشمل الإجراءات المالية العاملين في الهئيات العامة الاقتصادية سواء المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10 % من الأجر الوظيفي أو غير المخاطبين به بحد أدني 150 جنيه بتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه.

قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحماية الاجتماعية

جاءت قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي تهدف إلى رفع الأعباء الاقتصادية على المواطنين كما يلي:-

رفع الحد الأدني للأجور بمسبة 50 % ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريا.

زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح من ألف إلى ألفين جنيه بحسب الدرجة الوظيفية.

زيادة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10 % من الأجر الوظيفي و15 % من الأجر الأساسي لغير المخاطبين وبحد أدنى 150 جنيه بتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه.

حافز إضافي يبدأ من 500 جنيه لموظفي الدرجة السادسة ويزيد بقيمة 50 جنيه لكل درجة ليصل إلى 900 جنيه للدرجة الممتاز بتكلفة غجمالية 37.5 مليار جنيه.

تخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألف جنيه من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية.

15 مليار جنيه زيادرات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس.

8.1 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأجوار المعلمين بالتعليم قبل الجامعي تتراوح من 325 جنيه إلى 475 جنيه.

اقرأ أيضا

موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2024

المالية تكشف موعد صرف زيادة مرتبات الموظفين