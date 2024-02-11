سعر سبيكة الذهب 50 جرام في مصر اليوم.. وقيمة المصنعية

سعر سبيكة الذهب 50 جرام في مصر اليوم الأحد 11 فبراير 2024 من أكثر الكلمات البحثية التي تتصدر محركات البحث حاليا في ظل التذبذب الذي يحث في سوق المعدن الأصفر سواء في السوق المحلي أو البورصة العالمية حيث يرغب الكثير من المواطنين في استثمار مدخراتهم خوفا من تحريك سعر الصرف في البنوك.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام في مصر اليوم

يتسأل المواطنين عبر محرك البحث العالمي جوجل عن سعر سبيكة الذهب 50 جرام في مصر اليوم الأحد 11 فبراير 2024 والتي سجلت نحو 209700 جنيه بدلا من 211400 جنيه وذلك عقب تراجع أسعار الذهب خلال الأسبوع الماضي والذي أرجعه البعض إلى تراجع الدولار في السوق الموازي نتيجة إلقاء الأجهزة الأمنية على تجار العملات الأجنبية خارج القطاع المصرفي المصري في كافة محافظات الجمهورية.

أسعار السبائك الذهبية في محلات الصاغة المصرية

جاءت أسعار الشبائك الذهبية في محلات الصاغة المصرية كما يلي:-

سعر السبيكة الذهبية وزن 1 جرام 4194 جنيه في محلات الصغة المصرية.

سعر السبيكة الذهبية وزن 2.5 جرام 10485 جنيه في محلات الصغة المصرية.

سعر السبيكة الذهبية وزن 5 جرام 20970 جنيه في محلات الصغة المصرية.

سعر السبيكة الذهبية وزن 10 جرام 41940 جنيه في محلات الصغة المصرية.

سعر السبيكة الذهبية وزن 20 جرام 83880 جنيه في محلات الصغة المصرية.

سعر السبيكة الذهبية وزن 31.1 جرام 130433 جنيه في محلات الصغة المصرية.

سعر السبيكة الذهبية وزن 100 جرام 419400 جنيه في محلات الصغة المصرية.

مصنعية سبائك الذهب في مصر

جاءت مصنعية سبائك الذهب في مصر داخل محلات الصاغة المصرية اليوم الأحد الموافق 11 فبراير 2024 كما يلي:-

قيمة مصنعية والدمغة الضريبة للسبيكة وزن 1 جرام نحو 67 جنيه.

قيمة مصنعية والدمغة الضريبة للسبيكة وزن 2.5 جرام نحو 66 جنيه.

قيمة مصنعية والدمغة الضريبة للسبيكة وزن 5 جرام نحو 60 جنيه.

قيمة مصنعية والدمغة الضريبة للسبيكة وزن 10 جرام نحو 60 جنيه.

قيمة مصنعية والدمغة الضريبة للسبيكة وزن 20 جرام نحو 56 جنيه.

قيمة مصنعية والدمغة الضريبة للسبيكة وزن 31.1 جرام نحو 56 جنيه.

اقرأ أيضا

شروط التقديم في التربية والتعليم 2024

أسعار تداول الدولار في البنوك

سعر الجنيه الذهبي في مصر بالمصنعية