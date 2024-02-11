الأحد 11 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

سعر سبيكة الذهب 50 جرام في مصر اليوم.. وقيمة المصنعية

سعر سبيكة الذهب
سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 50 جرام في مصر اليوم الأحد 11 فبراير 2024 من أكثر الكلمات البحثية التي تتصدر محركات البحث حاليا في ظل التذبذب الذي يحث في سوق المعدن الأصفر سواء في السوق المحلي أو البورصة العالمية حيث يرغب الكثير من المواطنين في استثمار مدخراتهم خوفا من تحريك سعر الصرف في البنوك.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام في مصر اليوم

يتسأل المواطنين عبر محرك البحث العالمي جوجل عن سعر سبيكة الذهب 50 جرام في مصر اليوم الأحد 11 فبراير 2024 والتي سجلت نحو 209700 جنيه بدلا من 211400 جنيه وذلك عقب تراجع أسعار الذهب خلال الأسبوع الماضي والذي أرجعه البعض إلى تراجع الدولار في السوق الموازي نتيجة إلقاء الأجهزة الأمنية على تجار العملات الأجنبية خارج القطاع المصرفي المصري في كافة محافظات الجمهورية.

خبير اقتصادى: إدراج المعدن الأصفر بالبورصة سيتحكم فى "جنون الذهب"

سعر الذهب اليوم الأحد 11 فبراير 2024 فى مصر بالجنيه المصرى والدولار 

أسعار السبائك الذهبية في محلات الصاغة المصرية 

جاءت أسعار الشبائك الذهبية في محلات الصاغة المصرية كما يلي:-

  • سعر السبيكة الذهبية وزن 1 جرام 4194 جنيه في محلات الصغة المصرية.
  • سعر السبيكة الذهبية وزن 2.5 جرام 10485 جنيه في محلات الصغة المصرية.
  • سعر السبيكة الذهبية وزن 5 جرام 20970 جنيه في محلات الصغة المصرية.
  • سعر السبيكة الذهبية وزن 10 جرام 41940 جنيه في محلات الصغة المصرية.
  • سعر السبيكة الذهبية وزن 20 جرام 83880 جنيه في محلات الصغة المصرية.
  • سعر السبيكة الذهبية وزن 31.1 جرام 130433 جنيه في محلات الصغة المصرية.
  • سعر السبيكة الذهبية وزن 100 جرام 419400 جنيه في محلات الصغة المصرية.
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تحديث لحظي.. تعرف على أسعار الذهب في السوق المصري اليوم السبت

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أسعار سبائك الذهب اليوم السبت الموافق 10-2-2024 في مصر

مصنعية سبائك الذهب في مصر 

جاءت مصنعية سبائك الذهب في مصر داخل محلات الصاغة المصرية اليوم الأحد الموافق 11 فبراير 2024 كما يلي:-

  • قيمة مصنعية والدمغة الضريبة للسبيكة وزن 1 جرام نحو 67 جنيه.
  • قيمة مصنعية والدمغة الضريبة للسبيكة وزن 2.5 جرام نحو 66 جنيه.
  • قيمة مصنعية والدمغة الضريبة للسبيكة وزن 5 جرام نحو 60 جنيه.
  • قيمة مصنعية والدمغة الضريبة للسبيكة وزن 10 جرام نحو 60 جنيه.
  • قيمة مصنعية والدمغة الضريبة للسبيكة وزن 20 جرام نحو 56 جنيه.
  • قيمة مصنعية والدمغة الضريبة للسبيكة وزن 31.1 جرام نحو 56 جنيه.

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