الجمعة 09 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أسعار سبائك الذهب اليوم الجمعة 9 فبراير 2024.. سعر سبيكة الذهب 50 جرام

سبائك الذهب
سبائك الذهب

أسعار سبائك الذهب  اليوم الجمعة 9 فبراير 2024..سعر سبيكة الذهب 50 جرام ، من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل .

الدستور يستعرض خلال التقرير التالي جميع التفاصيل التي تحيط بهذا الأمر.

أسعار سبائك الذهب اليوم 

كانت أسعار سبائك الذهب في نهاية تعاملات أمس الخميس 8 فبراير 2024 قد شهدت ارتفاعا مفاجئ، بينما شابها الاستقرار خلال تعاملات اليوم الجمعة 9 فبراير 2024.

أسعار سبيكة الذهب 50 جرام اليوم الجمعة 9 فبراير 2024 :

سجلت سعر سبيكة الذهب الـ 50 جرام اليوم الجمعة 9 فبراير 2024  قيمة الـ 209700 جنيه.

أسعار سبائك الذهب اليوم الجمعة 9 فبراير 2024

سعر السبيكة الذهب وزن 1 جرام: 4194 جنيها.

سعر السبيكة الذهب وزن 2.5 جرام: يسجل 10485 جنيها

سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات: 20970 جنيها

سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات: 41940 جنيها

سعر السبيكة الذهب وزن 20 جراما: 83880 جنيها

سعر أونصة الذهب وزن 31.1 جرام: 130433 جنيها

سعر السبيكة الذهب وزن 100 جرام: 419400 جنيه

مصنعيات سبائك الذهب اليوم

مصنعية ودمغة سبيكة وزنها 1 جرام: 67 جنيها

ضبط 4 متهمين بحوزتهم سبائك ذهبية وفضية غير مدموغة

مصنعية ودمغة سبيكة وزنها 2.5 جرام: 66 جنيها

مصنعية ودمغة سبيكة وزنها 5 جرامات: 60 جنيها

مصنعية ودمغة سبيكة وزنها 10 جرامات: 60 جنيها

مصنعية ودمغة سبيكة وزنها 20 جراما: 56 جنيها

مصنعية ودمغة سبيكة الأونصة التي تزن 31.10 جرام: 56 جنيها

سعر الذهب في مصر اليوم الجمعة 9 فبراير 2024

 

سعر الذهب عيار :24

سجل سعر الذهب اليوم عيار 24 نحو 4194 جنيهًا

سعر الذهب عيار :21

سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 3670 جنيها

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 3146 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 9 فبراير 2024

بالنسبة لسعر الجنيه الذهب اليوم فقد بلغ 29360 جنيها

اقرأ أيضاً

الآن.. أسعار سبائك الذهب اليوم في مصر وقيمة المصنعية

أسعار سبائك الذهب اليوم الجمعة 9 فبراير 2024

مواد متعلقة

الآن.. أسعار سبائك الذهب اليوم في مصر وقيمة المصنعية

الأكثر قراءة

عاجل.. الازدواجية الأمريكية: دعم الفلسطينيين بـ«الكلام» ومساندة مجازر إسرائيل بالسلاح

نتنياهو: الجيش يطور خطة لإجلاء المدنيين من رفح وهزيمة حماس

عاجل.. المناورة الجديدة.. كيف يستخدم نتنياهو «إلغاء حل الدولتين» للبقاء رئيسًا للوزراء؟

موعد عرض مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني لشيرين رضا وصبري فواز الحلقة 21

برلمانى: مواقف الرئيس السيسى التاريخية فى دعم الفلسطينيين غيّرت مجرى التاريخ

محمود علاء يوقع لـ«بيراميدز».. و«الونش» يستعد للسفر إلى ألمانيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

مقامات الغضب.. المغامرة

ماجد حبته

لا تلوموه!

عبدالوهاب داود

فاضح نوبل.. ميلان كونديرا الدال على «لا معايير» الجائزة الأشهر

جرجس شكرى

محمد أبوالسعود.. مخرج ثائر من جيل التسعينيات

الحسين عبدالرازق

هل ستهدأ الأسعار إذا ما انخفض الدولار؟!

جمال-أسعد

رواد المواطنة

محمد عبدالعزيز

دورنا فى وقت الأزمة

د. محمد عفيفي

المعجزة الكورية

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

عقيدة بايدن الجديدة

عاجل.. المناورة الجديدة.. كيف يستخدم نتنياهو «إلغاء حل الدولتين» للبقاء رئيسًا للوزراء؟

جيش الاحتلال: سنواصل المعركة للإضرار بحزب الله وتقويض قدراته