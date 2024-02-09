أسعار سبائك الذهب اليوم الجمعة 9 فبراير 2024..سعر سبيكة الذهب 50 جرام ، من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل .

الدستور يستعرض خلال التقرير التالي جميع التفاصيل التي تحيط بهذا الأمر.

أسعار سبائك الذهب اليوم

كانت أسعار سبائك الذهب في نهاية تعاملات أمس الخميس 8 فبراير 2024 قد شهدت ارتفاعا مفاجئ، بينما شابها الاستقرار خلال تعاملات اليوم الجمعة 9 فبراير 2024.

أسعار سبيكة الذهب 50 جرام اليوم الجمعة 9 فبراير 2024 :

سجلت سعر سبيكة الذهب الـ 50 جرام اليوم الجمعة 9 فبراير 2024 قيمة الـ 209700 جنيه.

أسعار سبائك الذهب اليوم الجمعة 9 فبراير 2024

سعر السبيكة الذهب وزن 1 جرام: 4194 جنيها.

سعر السبيكة الذهب وزن 2.5 جرام: يسجل 10485 جنيها

سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات: 20970 جنيها

سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات: 41940 جنيها

سعر السبيكة الذهب وزن 20 جراما: 83880 جنيها

سعر أونصة الذهب وزن 31.1 جرام: 130433 جنيها

سعر السبيكة الذهب وزن 100 جرام: 419400 جنيه

مصنعيات سبائك الذهب اليوم

مصنعية ودمغة سبيكة وزنها 1 جرام: 67 جنيها

مصنعية ودمغة سبيكة وزنها 2.5 جرام: 66 جنيها

مصنعية ودمغة سبيكة وزنها 5 جرامات: 60 جنيها

مصنعية ودمغة سبيكة وزنها 10 جرامات: 60 جنيها

مصنعية ودمغة سبيكة وزنها 20 جراما: 56 جنيها

مصنعية ودمغة سبيكة الأونصة التي تزن 31.10 جرام: 56 جنيها

سعر الذهب في مصر اليوم الجمعة 9 فبراير 2024

سعر الذهب عيار :24

سجل سعر الذهب اليوم عيار 24 نحو 4194 جنيهًا

سعر الذهب عيار :21

سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 3670 جنيها

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 3146 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 9 فبراير 2024

بالنسبة لسعر الجنيه الذهب اليوم فقد بلغ 29360 جنيها