الإثنين 05 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط 4 متهمين بحوزتهم سبائك ذهبية وفضية غير مدموغة

متهمين
متهمين

تمكنت الأجهزة الأمنية بـ مديرية أمن القاهرة من ضبط 4 أشخاص من بينهم إثنين شركاء في محلات لتجارة المصوغات الذهبية بالأقصر، بحوزتهم عدد من السبائك الذهبية والفضية "مختلفة الأحجام" وزنت 5.570 كيلو جرامًا "غير مدموغين".

وبمواجهتهم، اعترفوا باستلامهم المضبوطات من أحد الأشخاص "بمحافظة الأقصر" لتسليمها لآخر صائغ بدائرة قسم شرطة الجمالية بالقاهرة، وباستدعاء الآخير قرر بوجود معاملات تجارية بينه وبين أحد المتهمين"الشريك فى محلات تجارة الذهب" وقيامه بدفع 8 مليون جنيه مقابل المضبوطات وأنكر معرفته بمصدرها.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن الأقصر تم ضبط الشخص "مصدر المضبوطات، وبحوزته مبلغ مالى "من متحصلات بيع المضبوطات، وبمواجهته قرر بقيامه بشـراء السبائك المشار إليها من شخصين – مقيمين بمحافظة أسوان "تم ضبطهما، وبحوزتهما مبلغ مالى– عدد من القطع الذهبية، وبمواجهتهما قررا بقيامهما بتجميع الذهب والفضة من منقبى الجبال وسبكها بمعرفتهما، كما تم بإرشادهما ضبط المسبك والأدوات المستخدمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

الأجهزة الأمنية مديرية امن القاهرة لمصوغات الذهبية السبائك الذهبية محلات تجارة الذهب

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