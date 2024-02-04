الداخلية تواصل ضرباتها.. ضبط أكثر من 1100 طن من السلع بقصد حجبها

واصلت وزارة الداخلية جهودها لضبط محتكري السلع، لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق، خاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع لرفع أسعارها.

وتمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية المعنية من ضبط القائمين على 3 مخازن بالإسكندرية والشرقية لتجميعهم كميات كبيرة من السلع الغذائية وغير الغذائية بقصد حجبها عن التداول لتحقيق أرباح غير مشروعة وعُثر بداخلهم على قرابة 868 طن دقيق أبيض – 182 طن ذرة صفراء – 57 مستلزمات إنتاج العلف الحيوانى، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية.