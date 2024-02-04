الداخلية تواصل ضرباتها.. ضبط 1311 قضية حجب سلع تموينية خلال 24 ساعة

واصلت وزارة الداخلية حملاتها الأمنية لضبط الأسواق، حيث تمكنت من ضبط 1311 قضية حجب سلع تموينية خلال 24 ساعة.

جاءت القضايا المضبوطة كالتالي: ضبط 321 طن سلع تموينية متنوعة منها "سكر، أرز، زيت طعام، دقيق"– 111,5 طن "أعلاف حيوانية، أسمدة زراعية، منظفات"– 70 ألف عبوة سجائر– 180 ألف لتر مواد بترولية.

يأتي ذلك إلى جانب نجاح الأجهزة الأمنية في ضبط 17 قضية تداول عملات محلية وأجنبية متنوعة خارج نطاق السوق المصرفية خلال 24 ساعة، بقيمة مالية تقدر 16.7 مليون جنيه مصري.

كما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 546.500 طن أعلاف حيوانية وأسمدة زراعية داخل مخزنين غير مرخصين بالمنيا بقصد حجبها عن التداول في الأسواق.