السبت 03 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط حوالي 750 طن سلع أساسية قبل بيعها في السوق السوداء

شرطة التموين
شرطة التموين

واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لـ شرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط (1331) قضية حجب سلع تموينية متنوعة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها كميات من السلع المتنوعة أبرزها قرابة (627 طن سكر – 126 طن أرز – 113 طن مكرونة – 88 طن زيت طعام – 65 طن دقيق أبيض – 130 طن مسلى – 107 طن "مواد غذائية متنوعة" - 1600 عبوة زيت طعام – 26 ألف عبوة منظفات صناعية ومنتجات ورقية - 6 طن أسمدة زراعية مدعمة – 9 أطنان دقيق بلدى – 86 طن أعلاف "حيوانية وداجنة وأسمدة زراعية" – 47 ألف عبوة سجائر)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

قطاع الأمن العام شرطة التموين قضية حجب سلع طن سكر طن مكرونة زيت طعام

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