الأحد 17 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط 17 تاجرًا للسجائر فى الغربية يبيعون بأسعار مرتفعة

سجائر
سجائر

تمكنت مديرية التموين في محافظة الغربية، من ضبط 17 تاجرًا للسجائر في مراكز طنطا والمحلة، يقومون ببيع السجائر بأسعار تفوق التسعيرة الرسمية لجميع الأنواع، حيث يزيد سعر القاروصة الواحدة بما يتراوح بين 100 و200 جنيه.

وقد قاد المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، حملة لمفتشي الرقابة التموينية بالمديرية، بهدف تفتيش ومراقبة محلات بيع السجائر بالجملة والتجزئة في مراكز ومدن المحافظة، وجرى خلال هذه الحملة رصد 17 تاجرًا يقومون ببيع السجائر بأسعار تفوق التسعيرة الرسمية لجميع الأنواع، حيث يضاعفون سعر القاروصة الواحدة بمقدار يتراوح بين 100 و200 جنيه.

وفور اكتشاف هذه المخالفات، تم تحرير محاضر بالوقائع لأصحاب المخالفات، وتم إخطار النيابات العامة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة تجاههم.

وأكد أبو هاشم أن هذه الحملة التفتيشية الجهود المستمرة للمديرية في مكافحة التجارة غير المشروعة وضمان توفر المنتجات بأسعار معقولة للمواطنين، وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تحقيق العدالة في التجارة ومكافحة الغش والتلاعب بالأسعار.

وأكد استمرار الجهود المشتركة للمديرية والجهات المعنية في محاربة هذه الظاهرة وتطبيق القانون على المخالفين، وذلك من أجل المحافظة على استقرار الأسواق وحماية حقوق المستهلكين.

مديرية التموين في محافظة الغربية ضبط 17 تاجر ا للسجائر في مراكز طنطا والمحلة ببيع السجائر بأسعار تفوق التسعيرة الرسمية وكيل وزاره التموين بالغربيه مفتشي الرقابة التموينية بالمديرية تحرير محاضر بالوقائع لأصحاب المخالفات مكافحة التجارة غير المشروعة

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