الغربية تعلن مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول تبدأ 2 يناير وحتى 24

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالغربية، جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي محافظة الغربية الخاص بالفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي 2023-2024، وذلك بعد أن تم اعتماده من قبل طارق رحمي محافظ الغربية.

وأكد ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أن جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول الخاص بالصف الخامس الابتدائي للعام الدراسي الحالي 2023-2024، قد تم إعداده وعرضه على طارق رحمي محافظ الغربية، والذي اعتمده، وعقب ذلك أُعلن في مختلف المدارس والإدارات التعليمية الـ10 بمدن ومراكز وقرى المحافظة.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أن جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي محافظة الغربية، الخاص بالفصل الدراسي الأول من العام الحالي 2023-2024، يتضمن امتحان الطلاب والطالبات في 8 مواد دراسية يبدأ من الثلاثاء 9 يناير المقبل ويستمر حتى السبت 13 يناير.

وجاء الجدول كالتالي:

- الثلاثاء 9 يناير، مادتي اللغة العربية، التربية الدينية.

- الأربعاء 10 يناير، مادتي العلوم، اللغة الأجنبية.

- الخميس 11 يناير، مادتي الدراسات الاجتماعية، المهارات المهنية.

- السبت 13 يناير، مادتي الرياضيات، ICT.

أما جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف السادس الابتدائي فيتضمن إجراء الامتحانات في 8 مواد دراسية على مدار 4 أيام، تبدأ الثلاثاء 9 يناير المقبل، وتنتهي السبت 13 من الشهر نفسه، وجاء الجدول كالتالي:

- الثلاثاء 9 يناير: اللغة العربية والتربية الدينية

- الأربعاء 10 يناير: العلوم واللغة الأجنبية

- الخميس 11 يناير: الدراسات الاجتماعية والمهارات المهنية

- السبت 13 يناير: الرياضيات وICT.

وكان محافظ الغربية، قد اعتمد جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023 / 2024، وذلك وفق الخريطة الزمنية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وتنفيذا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وبناء على مذكرة العرض المقدمة من المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، بشأن مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول والتي يوم الثلاثاء الموافق الثاني من يناير القادم، وتستمر حتى الأربعاء الموافق الرابع والعشرين من نفس الشهر.

وأوضح المهندس ناصر حسن أن امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023 / 2024 تبدأ يوم الثلاثاء التاسع من يناير وتستمر على مدار يومين لطلاب الصفين الثاني والثالث في مدارس الفصل الواحد، أما الصفوف من الرابع وحتى السادس لمدارس الفصل الواحد، والتعليم العام، فتبدأ الثلاثاء التاسع من يناير وتستمر حتى السبت الثالث عشر من نفس الشهر، وبالنسبة لصفوف النقل للمرحلة الإعدادية؛ الأول والثاني الإعدادي العام والمهني، فتبدأ يوم فتبدأ الثلاثاء التاسع من يناير وتستمر حتى الأحد، الرابع عشر من نفس الشهر.

وأضاف "حسن" أن امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية العام والمهني، تبدأ يوم الأربعاء، الموافق السابع عشر من يناير وتستمر حتى الأربعاء الرابع والعشرين من نفس الشهر، فيما تبدأ امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي العام يوم الإثنين الخامس عشر من يناير، وتستمر حتى الأربعاء الرابع والعشرين من نفس الشهر، ويؤدي طلاب الصفين الأول والثاني الفني بنوعياته، الصناعي والزراعي والتجاري، امتحانات الفصل الدراسي الأول في الفترة من الثلاثاء الموافق الثاني من يناير، وتستمر حتى الأربعاء الرابع والعشرين من نفس الشهر، وأخيرًا يؤدي طلاب التربية الخاصة؛ الصم والنور، امتحانات الفصل الدراسي الأول في الفترة من الثلاثاء التاسع من يناير، وحتى الأربعاء الرابع والعشرين من نفس الشهر.