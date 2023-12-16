محافظ الغربية يستكمل جولته للتأكد من جاهزية معدات المراكز لمواجهة الأزمات

استكمل طارق رحمي، محافظ الغربية، جولاته الميدانية الموسعة لكافة مراكز ومدن المحافظة لمتابعة مستجدات صيانة المعدات الهندسية للمراكز والمدن والأحياء؛ للتأكد من الحالة الفنية لهذه المعدات وقدرتها على مجابهة الأزمات والكوارث والسيطرة عليها، في إطار استعداد أجهزة المحافظة لمجابهة أي أزمة أو كارثة قد تحدث.

يأتي ذلك انطلاقا من تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالاستعداد الكامل لإدارة الأزمات والكوارث، والمراجعة الدورية لجاهزية وفاعلية جميع المعدات والآليات الهندسية للتعامل مع الأزمات والطوارئ.

حيث تابع "رحمي" ما تم من صيانة المعدات الموجودة بحي أول وثان ومركز طنطا ومركز ومدينة بسيون ومركز ومدينة كفرالزيات وقطور، والإجراءات التي تم اتخاذها لرفع كفاءة جميع المعدات والسيارات وإجراء أعمال الصيانة العاجلة لها وتوفير قطع الغيار اللازمة لضمان استمرار جاهزيتها بصفة مستمرة ودائمة.

وأكد المحافظ، خلال الجولة، متابعته اليومية لأعمال الصيانة والفحص الفني المستمر، مشددا على إقامة ورشة صيانة دائمة، فضلًا عن توفير قطع الغيار والزيوت والفلاتر والإطارات وغيرها لكى تعمل هذه السيارات والمعدات بالكفاءة والجودة العالية لتحقيق الجاهزية الفنية، والاستعداد التام للمواجهة والسيطرة على أي أحداث طارئة أو استغاثات مثل الأمطار أو السيول أو أي أزمات أخرى محتملة.

وشدد المحافظ على ضرورة التأكد والوقوف على الحالة والصلاحية الفنية لجميع المعدات والتدريب الجيد لسائقي تلك المعدات، مع ضرورة الصيانة المستمرة للوصول إلى أعلى مستوى من الكفاءة الفنية.

وكان المحافظ قد قام بجولة صباحية لمتابعة أعمال صيانة المعدات بمركزي زفتى والسنطة، ضمن خطة التعامل مع الأزمات والكوارث؛ للوقوف على مدى استعدادها وجاهزيتها لمواجهة الأزمات وسرعة التعامل معها، ومراجعة كل المعدات وبيان مدى كفاءتها وإجراء جميع الصيانات اللازمة لها؛ لتكون قادرة على إدارة العمل بشكل فعال وكفاءة عالية، في إطار استعداد أجهزة المحافظة لمجابهة أي أزمة أو كارثة قد تحدث.