السبت 16 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إزالة 837 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية و303 مخالفات بناء بالغربية

إزالة حالة تعدٍ على
إزالة حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية

تشهد محافظة الغربية خلال اليوم، حملات مكثفة لإزالة التعديات على الرقعة الزراعية في كل المراكز والمدن وعلى مدار الساعة.

ويتابع طارق رحمي، محافظ الغربية، من خلال مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام إزالة التعديات عن طريق اتصال مرئي مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء من خلال شاشات وأجهزة تكنولوجية حديثة تنقل الموقع والأحداث فعليا، للوقوف على ما يتم خلال عملية الإزالة خلال الحملات المكبرة التي تقوم بها الوحدات المحلية للمراكز والمدن لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية والتي يتم تنفيذها بالتعاون مع مديرية الزراعة، وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والأمنية المعنية. 

إزالة 837 حالة تعدٍ

وتضرب محافظة الغربية، بيدٍ من حديد لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية، وذلك تنفيذًا لتكليفات الحكومة بمواجهة كل أشكال التعديات على الأراضي الزراعية والتعامل بحسم في هذا الملف الحيوي من خلال استمرار حملات الإزالة، وإزالة التعديات في المهد.

وواصلت الجهات التنفيذية في الغربية تنظيم حملاتها المكثفة للحفاظ على مساحة الأرض الزراعية، والتصدي لأي محاولة تشوين مواد بناء أو حفر أساسات أو أي شكل من أشكال التعدي عليها بكل حسم، حيث تمكنت تلك الحملات من إزالة 837 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية و303 حالات مخالفات للبناء بكل قرى ومدن المحافظة في الفترة من 31/10/2023 إلى 15/12/2023، وتم إحالة 837 متعدٍ على الأراضي الزراعية و303 مخالفات للبناء للنيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

محافظة الغربية حملات مكثفه لإزالة كافة التعديات محافظ الغربية الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام إزالة التعديات عن طريق اتصال مرئي

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