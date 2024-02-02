الجمعة 02 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مسروقات بملايين الجنيهات.. 3 سيدات بين تشكيل عصابى اقتحم فيلا بالشروق

مباحث الشروق
مباحث الشروق

كشفت مباحث الشروق، لغز سرقة متعلقات وأموال بملايين الجنيهات من داخل إحدى الفيلات، عقب بلاغ من مالكها يفيد باكتشافه سرقة أموال ومتعلقات شخصية وسيارته الشخصية.

وألقت أجهزة الأمن بالقاهرة، القبض على المتهمين، وتولت النيابة العامة التحقيق.

البداية مع بلاغ تلقاه قسم شرطة الشروق من أحد المواطنين يفيد باكتشافه أموال ومتعلقات شخصية تتجاوز قيمتها ملايين الجنيهات.

على الفور تم تشكيل فريق بحث جنائي مكبر من ضباط مباحث قسم الشروق وأفراد البحث الجنائي بالقسم، توصلت تحرياته إلى أن وراء ارتكاب الواقعة تشكيلا عصابيا مكونا من 7 عناصر إجرامية بينهم 3 سيدات إحداهن تعمل خادمة لدى المجني عليه.

تم إصدار إذن من النيابة العامة، وعلى الفور تم إعداد الأكمنة اللازمة ونجح رجال مباحث الشروق في القبض على المتهمين، وتم اقتيادهم إلى قسم الشرطة.

وبمواجهة المتهمين أقروا بارتكاب الواقعة، وأرشدوا عن المسروقات والمتعلقات ومبلغ مالي كبير والسيارة التي سرقوها، تم تحرير المحضر اللازم وتم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق، وقدد أمرت بحبسهم على ذمة القضية.

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