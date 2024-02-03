تفاصيل حملة لمدة 24 ساعة في الإسكندرية وأسوان ودمياط

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن الإسكندرية وأسوان ودمياط، حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، حيث أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

مديرية أمن الإسكندرية

ضبط عدد (10) قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة ضُبط خلالهم (كيلو جرام لمخدر الحشيش- كمية لمخدرى "الهيروين، الآيس"- عدد من الأقراص المخدرة) بحوزة (10 متهمين)، ووضبط (6) قضايا أسلحة بيضاء ضُبط خلالهم (6 قطع سلاح أبيض) بحوزة (6 متهمين).

مديرية أمن أسوان

نجحت فيضبط (5) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة ضُبط خلالهم (7،500 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 10 كيلو جرام لمخدر البانجو - كمية لمخدرى "الهيروين، الشابو") بحوزة (7 متهمين "لـ 2 منهم معلومات جنائية").. وكذا ضبط (بندقية آلية – فرد محلى وطلقتين)، وتنفيذ (717) حكم قضائى متنوع.

مديرية أمن دمياط

تم ضبط عدد (5) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (7،500 كيلو جرام لمخدر الحشيش– 30 كيلو جرام لمخدر البانجو– كمية لمخدر الهيدرو وزنت 5،500 - كمية لمخدر الهيروين) وكذا ضبط (2 فرد محلى وعدد من الطلقات) بحوزة (5 متهمين لـهم معلومات جنائية).

واتخذت الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.