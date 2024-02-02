ضبط عاطلين بحوزتهما شابو وحشيش بعد تبادل النار مع الشرطة بسوهاج

نجح ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالاشتراك مع الأمن العام وإدارة المباحث الجنائية بمديرية أمن سوهاج، من إلقاء القبض على عنصرين إجراميين عقب تبادل لإطلاق النار بدائرة مركز جرجا أحدهما مصاب بجرح أعلى الجبهة وبحوزتهما 4 كيلو ايس وكيلو ونصف حشيش وبندقية و2 خزينة 40 طلقه وطبنجة و2 خزنة و20 طلقة وسيارة ربع نقل دراجة نارية دون لوحات مبلغ مالي 3000 جنيه ميزان حساس 2 هاتف محمول.

جاءت الحملة بإشراف مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، مدير أمن سوهاج، واللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، ومساعد المنطقة الجنوبية لمكافحة المخدرات.

بداية الواقعة إلى ورود معلومات لمدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات "فرع سوهاج"، مفادها قيام عاطلين أحدهما مسجل شقي خطر فئة أ سرقات عامة بجلب كمية كبيرة من المواد المخدة وخاصة مخدرى الشابو والحشيش متخذين من دائرة مركز جرجا مسرحا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

بعرض المعلومات على رئيس منطقة وسط الصعيد، قرر سرعة تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، والدفع بمأمورية من ضباط إدارة مكافحة المخدرات مدعمة بمجموعات قتالية لضبط المتحرى عنهما متلبسين بالحرز والحيازة.

وكشفت التحريات الأولية التي قام بها رئيس فرع سوهاج، بالإشتراك مع ضباط إدارة البحث الجنائى وضباط وحدة مباحث مركز شرطة جرجا جنوب محافظة سوهاج بقيام “ ز. ع “ عاطل مسجل شقى خطر فئة أ، و” ع. ز ” عاطل بجلب كمية كبيرة من المواد المخدرة المتنوعة بقصد الإتجار.

بعد استصدار إذن من النيابة، قامت مأمورية من ضباط الإدارة بالتعاون مع ضباط إدارة البحث الجنائي بضبط المتهمين. وعندما شعر المتهمان بقدوم القوات، قاما بإطلاق النار من الأسلحة التي كانت بحوزتهما، مما دفع القوات للرد عليهما بإطلاق النار أيضاً، حتى تم التغلب على مصدر إطلاق النيران وضبط المتهمين. وبحوزتهما تم العثور على 4 كيلو من الحشيش ونصف كيلو من الإيس، بالإضافة إلى بندقية وخزينتين وطبنجة وسيارة ربع نقل ودراجة نارية بدون لوحات، ومبلغ مالي قدره 3000 جنيه، وميزان حساس، وهاتفين محمولين.

وبعد مواجهتهما بالأدلة التي تم العثور عليها، اعترف المتهمان بحيازتهما للمواد المضبوطة بهدف التجارة، وأن المبلغ المالي هو من حصيلة بيع تلك المواد، وأن الأسلحة النارية كانت للدفاع. تم احتجاز المتهمين والمضبوطات، وتم تقديمهما للنيابة العامة لاستكمال التحقيقات.