الجمعة 02 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

بائع جائل ينهى حياة صاحب محل فى مشاجرة بسبب "فرشة خضروات"

جثة أرشيفية
جثة أرشيفية

كشفت وزارة الداخلية عن ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة من أحد المستشفيات باستقباله جثة "بائع خضروات" بها إصابات رش خرطوش وجروح.

 بالانتقال والفحص، وبسؤال زوجة وشقيق المجنى عليه أقرا بحدوث مشادة كلامية بين المتوفى وأحد الباعة الجائلين لافتراشه أمام المحل عمل المجنى عليه، فقام على إثرها المذكور وبصحبته آخر بإطلاق عيار نارى من "فرد خرطوش" تجاه المجنى عليه محدثًا إصابته التى أودت بحياته.

 باتخاذ الإجراءات تم تحديد وضبط  مرتكبى الواقعة "بائعي خضروات".. وبحوزتهما "فرد خرطوش- عدد من الطلقات".. وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة لذات الخلافات.

 

الداخلية ملابسات المستشفيات بائع خضروات خرطوش مشادة كلامية أحد الباعة الجائلين

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