الجمعة 02 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مشاجرة بالرصاص فى المرج بسبب توك توك والقبض على الجناة

طلق ناري
طلق ناري

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط طرفى مشاجرة بالقاهرة وبحوزة أحدهم سلاح نارى، حيث ورد لقسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة بلاغ بوجود مشاجرة بدائرة القسم.

بالفحص تبين حدوثها بين ("طرف أول" سائق مركبة "توك توك" ووالدته "مصابان برش خرطوش"، "طرف ثان" عامل وعاطل وبحوزة أحدهما بندقية خرطوش وعدد من الطلقات من ذات العيار) على إثر حدوث مشادة كلامية بين الطرفين لقيام سائق المركبة بإيقاف مركبة "التوك توك" خاصته أمام مسكن الطرف الثانى، قام خلالها الطرف الثانى بإحداث تلفيات بمركبة "التوك توك" وإطلاق عيار خرطوش تجاه الطرف الأول من البندقية التى كانت بحوزته ونتج عن ذلك الإصابات المُشار إليها.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفى المشاجرة وبحوزة الطرف الثانى السلاح المستخدم فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه.

اجهزة الامن سلاح نارى قسم شرطة المرج مديرية امن القاهرة سائق مركبة خرطوش

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