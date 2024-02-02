ملايين الدولارات ومئات الأطنان.. "الداخلية" تواصل ضرباتها الموجعة لتجار الأزمات

واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية جهودها على مدار الـ24 ساعة المنقضية، لتوجيه ضرباتها لمحتكري السلع الأساسية وحجبها عن الأسواق مما يسبب زيادة في الأسعار، وأيضا استهداف المتاجرين بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية، والتي حققت خلافها نتائج إيجابية حفاظا على أقوات المواطنين، واستهداف المتاجرين بالأزمات

ضبط أكثر من 105 آلاف لتر مواد بترولية بالمنوفية

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة من ضبط المدير المسئول عن محطة وقود لتموين السيارات (كائنة بدائرة مركز شرطة بركة السبع بالمنوفية)، لقيامه بتجميع كميات من المواد البترولية بلغت (105284 لتر مواد بترولية) للاتجار بها فى السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى مستوليًا على الدعم المقرر.

239 طن دقيق وأرز وسكر

واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط (1316) قضية حجب سلع تموينية متنوعة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها كميات من السلع المتنوعة أبرزها قرابة ( 4 طن أرز – 220 طن سكر – 15،5 طن دقيق بلدى مدعم – 15 طن دقيق أبيض – 41،5 طن "مواد غذائية متنوعة"- 288 طن أعلاف "حيوانية – مبيدات زراعية" – 2806 لتر زيت طعام – 6،5 طن أسمدة زراعية مدعمة – 85907 عبوة سجائر).

ملايين الدولارات والجنيهات في السوق السوداء

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام عناصر تشكيل عصابى بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى لتحقيق أرباح غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم.. وبحوزتهم (عدد 5 سبائك ذهبية وزنت نصف كيلو جرام – مبالغ مالية قرابة "157 ألف دولار أمريكى –20 ألف يورو – 1300 دينار كويتى – 7 ألاف ريال سعودى – مليون جنيه مصرى").

300 طن سكر تمويني مدعم في أسيوط

تمكن قطاع الأمن العام بالإشتراك مع مديرية أمن أسيوط من ضبط القائمين على مخزن "غير مرخص" بدائرة مركز شرطة أسيوط لتجميعهم كميات كبيرة من السكر التموينى بقصد حجبها عن التداول لتحقيق أرباح غير مشروعة.. وعُثر بداخله على (300 طن سكر تموينى – 73 كرتونة بداخلها 36500 عبوة سجائر).