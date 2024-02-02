الجمعة 02 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المتهمان بقتل "فكهانى المرج": "طردنا من قدام المحل.. فدافعنا عن أكل عيشنا"

حبس
حبس

“قال لنا امشوا من هنا.. فقتلته بالخرطوش"، اعترافات صادمة أدلى بها المتهمان أمام جهات التحقيق، عقب القبض عليه بتهمة قتل مواطن طالبهما بإبعاد بضاعتهما من أمام المحل، في منطقة المرج بالقاهرة، وأمرت جهات التحقيق بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وأوضح المتهمان في اعترافاتهما أنهما قام بفرش بضاعتهما أمام محل الفكهاني، ولكنهما فوجئا بالضحية يطلب منهما إبعادها من أمام المحل، ولكن حدثت بينهما مشادة كلامية.

وأضاف المتهمان أن المشادة بينهما تطورت إلى مشاجرة، قاما على أثرها بإطلاق أعيرة من فرد خرطوش كان بحوزتهما ناحية المجني عليه، مما أدى إلى إنهاء حياته.

وسألت جهات التحقيق كلا من زوجة وشقيق المجني عليه، اللذان تعرفا على المتهمين واتهماهما بقتل الضحية، بسبب خلاف معه.

وتبلغ لقسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة من أحد المستشفيات باستقباله جثة “فكهاني” بها إصابات رش خرطوش وجروح، وتم القبض على بائعين خضروات مرتكبي الحادث، وبحوزتهما فرد خرطوش وعدد من الطلقات، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة لذات الخلافات.

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