السجن المؤبد لعاطلين بتهمة قتل خفير لسرقة خزينة مصنع فى القاهرة

أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكما بمعاقبة شخصين بالسجن المؤبد بتهمة قتل خفير لسرقة خزينة مصنع بدائرة قسم شرطة المرج بمحافظة القاهرة.

وكشف أمر الإحالة الصادر من النيابة العامة أن كلا من "ع.ا" عاطل، "س.ج" عاطل قتلا المجني عليه "م.م" خفير بمصنع، عمدا مع سبق الإصرار والترصد حال محاولته الدفاع عن المصنع حال سرقته.

وتبين من مناظرة النيابة العامة أن الجثة لذكر في العقد السادس من عمره ومرتدي كامل ملابسه وبالفحص تبين إصابته بسحجات وكدمات متفرقة في أنحاء جسده طعنتين في القلب والصدر أدت لوفاته في الحال.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا بالعثور على جثة خفير داخل محل عمله بمصنع بدائرة القسم.

وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات والاستماع لأقوال الشهود تم التوصل إلى أن المتهمين وراء ارتكاب الواقعة.

وأضاف المتهم أن الخفير يبلغ من العمر 65 سنة وكان يتمتع بالأمانة والأخلاق وجميع من في المصنع يشهد له بذلك وهذا ما جعل صاحب المصنع يثق فيه ويستأمنه على ماله.