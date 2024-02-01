الخميس 01 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

السجن المشدد 5 سنوات لتاجر بتهمة التهرب الضريبى فى الجيزة

حبس
حبس

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، بمعاقبة تاجر غيابيًا بالسجن المشدد 5 سنوات والغرامة 50 ألف جنيه، وإلزامه بدفع مبلغ 282 ألف جنيه بتهمة التهرب الضريبى.

كانت قد أحالت النيابة العامة المتهم "أحمد. ع" لمحكمة الجنايات المختصة، بعد أن وجهت إليه تهمه التهرب الضريبي، وذلك على خلفية التحقيقات في القضية رقم 51521 لسنة 2023 جنايات الهرم.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من إدارة التهرب الضريبى، بقيام المتهم بالتهرب من أداء المستحقة على نشاطه.

محكمة جنايات جنوب الجيزة معاقبة تاجر السجن المشدد 5 سنوات التهرب الضريبي النيابة العامة

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