السجن المشدد 7 سنوات لسائق وعامل متهمين بزراعة "البانجو" في الشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق، اليوم الخميس، بمعاقبة سائق وعامل بالسجن المشدد 7 سنوات، وغرامة مالية 50 ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات وألزمتهما المصاريف الجنائية، لإدانتهما بزراعة نبات القنب «البانجو» المخدر بقصد الاتجار، كما قضت ببراءة المتهمين الثالث والرابع في القضية.

المشدد 7 سنوات لسائق وعامل بتهمة زراعة نبات البانجو

تعود أحداث القضية رقم 11148 لسنة 2023 جنايات مركز كفر صقر، والمقيدة برقم 2118 لسنة 2023 كلي شمال الزقازيق، عندما أحالت النيابة العامة كل من: «بسام. ال. ل» 27 عامًا، سائق، ومقيم بدائرة مركز كفر صقر، و«صلاح. ص»، 25 عامًا، عامل، ومقيم الخانكة بمحافظة القليوبية، و«محمد. ال. ل» 25 عامًا، و«رزق. ال. ل» 20 عامًا، والمقيمان بدائرة مركز كفر صقر، إلى المحاكمة الجنائية، لاتهام الأول والثاني بزراعة نبات القنب «البانجو» المخدر بقصد الاتجار، وحيازة الثالث والرابع بغير قصدي الاتجار أو التعاطي لذات المخدر.

وكشفت التحقيقات وتحريات المباحث الجنائية، أنه بفحص منزل المتهمين تم العثور على شجرتين لنبات البانجو المخدر مزروعتين بحوش المنزل، وبمواجهة المتهمين الأربعة أقر الأول والثاني بزراعتهما للمخدر المضبوط بقصد الاتجار، وأن الثالث والرابع على علم بزراعة تلك النباتات المخدرة دون الاشتراك في تلك التجارة، وبتفتيش المتهم الأول عثر بين طيات ملابسه على مبلغ مالي، وهو جزء من حصيلة البيع.

عقب تقنين الإجراءات، ونفاذًا لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالتهم إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.