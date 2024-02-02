إصابة شخصين إثر انقلاب دراجة نارية بالطريق الصحراوى فى الحوامدية

نجا مواطنان من الموت المحقق، نتيجة انقلاب دراجة نارية كانا يستقلانها، وتسير مسرعة، في منطقة الحوامدية بالجيزة، وقد تسبب الحادث في إصابتهما إصابات بالغة، وتم نقلهما إلى المستشفى في سيارتي إسعاف.

وقد انتقل رجال الأمن إلى مكان الحادث، وقاموا بإجراء المعاينات اللازمة، وقد تحرر المحضر اللازم وتم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.

تلقت الخدمات المرورية بلاغا بوقوع حادث الطريق الصحراوى بالحوامدية، نتيجة انقلاب دراجة نارية، وعلى الفور انتقل رجال الأمن وسيارتا إسعاف إلي المكان.

كشفت المعاينات والفحص الأولي للحادث عن أنه أثناء سير دراجة نارية موتوسيكل اختلت عجلة القيادة من السائق مما تسبب فى انحرافه وانقلاب الموتوسيكل مما أدى لإصابتهما.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.