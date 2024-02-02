الجمعة 02 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تحويلات مرورية بمدينة نصر لاستكمال مشروع مونوريل العاصمة الإدارية بالقاهرة

تحويلات مرورية
تحويلات مرورية

تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك لاستكمال أعمال مشروع مونوريل العاصمة الإدارية، لتنفيذ أعمال الغلق لشارع ذاكر حسين المتجه إلى ميدان إنبي بالوصلة من شارع عبدالله العربي وصولًا لشارع محمد أحمد سليم.

وتابعت في بيان لها، أنه يتم تنفيذ أعمال الغلق الكلي لمسطح كوبري جيهان السادات لتنفيذ أعمال إنشاء المحطة رقم (4) الخاصة بمونوريل العاصمة الإدارية، على أن يكون تنفيذ تلك الأعمال ليلًا ونهارًا ابتداء من الساعة 12.05 صباح يوم الجمعة الموافق 2/2/2024 ولمدة ثلاثين يومًا.

 التحويلات المرورية 

القادم من محور عبدالله العربى ويرغب في الاتجاه إلى شارع ذاكر حسين يسلك الشوارع التالية:

  • يمينًا اتجاه شارع المستشار حافظ والاستكمال، فيسارًا تجاه شارع محمد أحمد سليم، فيمينًا اتجاه شارع ذاكر حسين اتجاه ميدان إنبى.
  • يمينًا اتجاه شارع محمد فريد أبوالحديد والاستكمال، فيسارًا اتجاه شارع محمد أحمد سليم، فيمينًا اتجاه شارع ذاكر حسين اتجاه ميدان إنبى.
  • القادم من شارع ذاكر حسين تجاه شارع عبدالله العربى يسلك يمينًا شارع بنى أمية، فيسارًا شارع أحمد فهيم تجاه شارع عبدالله العربى.

ومن جانبها، تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

الادارة العامة لمرور القاهرة كثافات مرورية مشروع مونوريل أعمال الغلق ذاكر حسين كوبري جيهان السادات

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