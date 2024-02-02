الجمعة 02 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط 3 متهمين بسرقة حديد تسليح من موقع تحت الإنشاء في القطامية

متهمين
متهمين

نجحت الأجهزة الامنية بمديرية أمن القاهرة، في ضبط 3 متهمين بسرقة حديد تسليح من داخل موقع تحت الإنشاء "بالقطامية بمحاظفة القاهرة

تبين من خلال التحريات، أن المتهم الأول "خفير" قام بسرقة بعض حديد التسليح من داخل موقع تحت الإنشاء "محل عمله" بدائرة قسم شرطة القطامية، بمواجهته إعترف بقيامه بسرقة الحديد المُشار إليه بالاشتراك مع عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين، قائد السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة.

جريمة سرقة حديد تسليح من داخل موقع تحت الإنشاء "بالقطامية

وأضاف بتصرفهما في المسروقات بالبيع لدى عميلهما "سيئ النية" شقيق الأخير مالك مخزن خردة– مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين "ومالك السيارة المشار إليها"، أمكن ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، تم بإرشادهم جميعا ضبط كافة المسروقات والسيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة بالواقعة.

يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبي جرائم السرقات.

الأجهزة الأمنية سرقة حديد تسليح موقع تحت الإنشاء التحريات خفير

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