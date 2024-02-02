بمناسبة عيد الشرطة.. "الداخلية" تعلن استخراج تصاريح العمل ووثائق السفر مجانا

أعلنت وزارة الداخلية، استخراج الإدارة العامة لتصاريح العمل والإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، عدد من المستندات للمواطنين بالمجان، احتفالا بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الـ 72.

الاحتفال بعيد الشرطة الـ 72

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها، إنه بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 72 لعيد الشرطة وحرصًا من الوزارة على مشاركة المواطنين الاحتفال بتلك الذكرى الوطنية الخالدة التي جسدت تلاحم أبناء الشعب مع رجال الشرطة للدفاع عن تراب الوطن، تم استخراج بعض الوثائق لعدد من المواطنين المتقدمين مجانًا.

وتابعت "الداخلية" في بيان لها، أن الإدارة العامة لتصاريح العمل والإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بقطاع الوثائق قامت بمشاركة المواطنين هذه المناسبة من خلال توزيع عدد من الهدايا عليهم، واستخراج تصاريح العمل ووثائق السفر لعدد من المواطنين المتقدمين بالمجان.

استخراج تصاريح العمل ووثائق السفر بالمجان

واختتمت الداخلية بأن هذا الأمر قد لاقى استحسان المواطنين، وعبروا عن امتنانهم لهيئة الشرطة لما تقدمه من خدمات للمواطنين، وقاموا بتقديم التهنئة لرجال الشرطة بمناسبة عيد الشرطة.