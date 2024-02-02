النيابة تأمر بحبس إمبراطور التزوير والنصب على المواطنين فى الجيزة

أمرت جهات التحقيق المختصة بحبس عنصر جنائي تخصص في تزوير الكارنيهات المنسوب صدورها لجهات حكومية، 4 أيام على ذمة التحقيقات في الجيزة.

وأقر المتهم أمام جهات التحقيق بأنه مسجل خطر وله سجل جنائي، وأضاف أن نشاطه الإجرامي تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين.

وأضاف أنه قام بإدارة كيان وهمى ونشر صور كارنيهات منسوبة لذلك الكيان ثم قام بالترويج لنشاطه الإجرامي عن طريق حساباته على “السوشيال ميديا”، وأوهم ضحاياه أن لديه علاقات داخل الجهات الحكومية تتيح له إنهاء مصالحهم.

وألقت أجهزة الأمن القبض على المتهم وبحوزته 33 كارنيه "مزورين" باسمه وأشخاص آخرين بصفات منتحلة منسوب صدورها لجهات وكيانات وهمية - مجموعة من الشهادات والعقود "مزورة وخالية البيانات" منسوبة لجامعات أجنبية ومصرية وجهات وكيانات مختلفة– 2 أكلاشيه - مجموعة من الكروت الشخصية - طبنجة صوت - 4 هواتف محمولة - 2 جهاز حاسب آلى بمشتملاته – "جهاز "هارد ديسك"– طابعة حاسب آلى - وحدة ذاكرة نقالة "فلاش ميمورى" تستخدم فى عملية التزوير") وبفحص الأجهزة المضبوطه فنيًا تبين إحتوائها على العديد من الدلائل التى تؤكد نشاطه الإجرامى وبمواجهة المتهم أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.