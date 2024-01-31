القبض على نصاب استيراد السيارات من الخارج بالقاهرة

نجحت مباحث القاهرة، اليوم الأربعاء، في ضبط المتهم بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم قدرته على استيراد السيارات لهم من الخارج.

وأكدت تحريات الأموال العامة قيام أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم قدرته على استيراد السيارات من الخارج من خلال علاقاته بالمسئولين لدى الجهات الحكومية "على خلاف الحقيقة".

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة حاصل على بكالوريوس، له معلومات جنائية، وتبين قيامه بممارسة نشاط إجرامى فى النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية على النحو المشار إليه.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته «2 خاتم أكلاشيه مقلدين - دفاتر شيكات بنكية بإجمالى مبالغ 18 مليون جنيه تقريبًا - مستندات خاصة بالمجنى عليهم - 3 هواتف محمولة - مبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامى».

بمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المُشار إليه، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.