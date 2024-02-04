ضبط "عصابات العملة" بحوزتهم 43 مليون جنيه بالقاهرة

وجّهت الأجهزة الأمنية، الأحد، ضربة قاضية لمافيا النقد الأجنبي حيث تمكنت من ضبط تشكيلات عصابية للاتجار غير المشروع في النقد الأجنبى تقدر قيمة المبالغ المالية المضبوطة بنحو 43 مليون جنيه.

يأتي ذلك استمرارًا للضربات الأمنية المؤثرة لمرتكبى جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية وما تمثله من تداعيات على الاقتصاد القومى للبلاد وتكثيفًا للجهود فى رصد وملاحقة القائمين على ذلك النشاط الإجرامي.

وأكدت معلومات وتحريات مديرية أمن القاهرة والإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قيام عناصر تشكيلات عصابية بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية لتحقيق أرباح غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم عملات محلية وأجنبية متنوعة تقدر قيمتها بنحو 43 مليون جنيه، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية.