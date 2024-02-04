بـ16.7 مليون جنيه.. ضبط 17 قضية اتجار فى النقد الأجنبى

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط (17) قضية اتجار في العملات المحلية والأجنبية المختلفة بقيمة مالية تُقدَّر بحوالي (16.7 مليون جنيه مصري).

يأتي ذلك استمرارًا للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.