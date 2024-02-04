الأحد 04 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تفكيك أخطر بؤرة.. ضبط بانجو وأفدنة أفيون بحيازة 16 مجرمًا فى أسيوط

المتهمين
المتهمين

وجّهت الأجهزة الأمنية ضربة حاسمة لتجار المخدرات بعد أن تمكنت من ضبط بؤرة إجرامية شديدة الخطورة بأسيوط تخصص نشاطها الإجرامى فى زراعة المواد المخدرة والاتجار بها.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام تحت إشراف اللواء محمود أبو عمرة، مساعد الوزير، بالاشتراك مع مديرية أمن أسيوط قيام بؤرة إجرامية تضم 16 عنصرا إجراميا شديدى الخطورة بممارسة نشاط إجرامى فى زراعة المواد المخدرة والاتجار بها بجزيرة نيلية تابعة لإحدى قرى مركز شرطة أبنوب بأسيوط.

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باستهدافهم بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات، وأسفر التعامل عن إصابة أحدهم وضبط الآخرين كما تم ضبط 6.5 طن لمخدر بانجو و10 أفدنة منزرعة بنباتى الأفيون والبانجو المخدرين- 16 بندقية آلية- 51 خزينة وعدد كبير من الطلقات النارية".

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو 36.5 مليون جنيه، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الأجهزة الأمنية بؤرة إجرامية شديدة الخطورة اسيوط تحريات قطاع الأمن العام مديرية امن أسيوط زراعة المواد المخدرة مخدر بانجو

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