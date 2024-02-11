لينك وظائف البريد المصري 2024.. والأوراق المطلوبة وآخر موعد للتقديم

لينك وظائف البريد المصري 2024 من أكثر الكلمات البحثية التي تحظى على نسب مشاهدة عالية عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي من قبل الراغبين في التقديم على الوظائف الشاغرة المعلن عنها في كافة محافظات الجمهورية ونعرض للقراء الأوراق المطلوبة وأخر موعد للتقديم.

رابط وظائف البريد المصري 2024

يستخدم الراغبين في التقديم لينك وظائف البريد المصري 2024 لتسجيل طلبات الإلتحاق بالوظائف الشاغرة المعلن عنها وذلك من خلال هذا الرابط (من هنا) وذلك حيث يدخل الشخص الراغبي في شغل الوظائف بياناته الشخصية ومؤهله الدراسي ومحافظة إقامته وعدد من البيانات الأخرى في الخانات المخصصة لذلك.

ويلتزم المتقدم بتوقيع إقرار موافقة على العمل في أى محافظة وفقا لحاجة العمل وقبول العمل في أى مكان على مستوى الجمهورية وفقا لحاجة العمل ونفي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وجود أولويات في الاختيار بين المتقدمين لشغل وظائف البريد حيث يتم الخضوع لمسابقة إلكترونية دون تدخل بشري على الإطلاق ويتم مراعاة عدد من الشروط والمعايير.

الأوراق المطلوبة للتقديم في الوظائف الشاغرة بالبريد

يمكن تحضير الأوراق التالية لتحميلها عبر بوابة الوظائف الحكومية للتقديم على الوظائف الشاغرة بالبريد والتي تتلخص فيما يلي:-

صورة من بطاقة الرقم القومي سارية.

صورة من كافة المستندات بصيغة JPG.

صحيفة الحالة الجنائية للمتقدم للوظيفة الشاغرة موجه إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو لهيئة البريد المصري .

صورة من المؤهل الحاصل عليه المتقدم لشغل الوظائف المعلن عنها في الهيئة القومية للبريد المصري.

كارنية القيد في نقابة المهندسين للمتقدمين لشغل وظيفة مهندس.

الموقف الخاص بالخدمة العسكرية للذكور.

شهادة أدي الخدمة العامة للإناث.

كارنية القيد الخاص بنقابة المحامين للمتقديم لشغل وظيفة محام.

أخر موعد للتقديم في وظائف البريد المصري

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن مد فترة التقديم للوظائف الشاغرة في التربية والتعليم وهيئة البريد ومصلحة الخبراء والطب الشرعي لمدة أسبوعين حيث من المقرر أن تنتهي يوم 15 فبراير الجاري بدلا من يوم 31 يناير 2024 حتى يتمكن الراغبين في التقديم من تجهيز أوراقهم.

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