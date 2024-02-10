موعد انتهاء الترم الثاني 2024.. موعد امتحانات طلاب الثانوية العامة

موعد انتهاء الترم الثاني 2024 محور اهتمام الملايين من أولياء الأمور حاليا وذلك في أول أيام الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي 2023-2024 وفقا للمخطط الزمني المعتمد رسميا من قبل الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قبل انطلاق العام.

موعد انتهاء الترم الثاني 2024

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موعد انتهاء الترم الثاني 2024 وذلك في المخطط الزمني الذي تم اعتماده للعام الدراسي الحالي والذي حدد مواعيد بداية وانتهاء العام الدراسي 2023-2024 حيث ينتهي الفصل الدراسي الثاني يوم الخميس الموافق 6 يونيو 2024 بإجمالي 96 يوما موزعة على 14 أسبوع والذي بدأ اليوم السبت الموافق 10 فبراير 2024.

وأوضحت الوزارة أن امتحانات الترم الثاني ستبدا في شهر مايو المقبل 2024 وفقا لما تم إعلانه مسبقا وذلك مع إعلان خريطة توزيع المناهج الدراسية لكافة المواد الدراسية للعام الدراسي الحالي لجميع طلاب المدارس بكافة المراحل التعلمية حيث تم الانتهاء من الاستعداد لبداية الترم.

موعد امتحانات طلاب الثانوية العامة 2024

وفقا للمخطط الزمني المعلن للعام الدراسي الحالي 2024 جاء موعد امتحانات طلاب الثانوية العامة 2024 يوم 25 يونيو 2024 والذي يستمر لمدة شهر حتى نهاية شهر يوليو 2024 حيث تعمل حاليا كافة المديريات التربية والتعليم والتعليم الفني بالمحافظات من اختيار اللجان الامتحانية التي تتناسب مع الطلاب في كافة محافظات الجمهورية.

وأكدت مصادر مطلعة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن موعد إعلان الجدول المنظم لسير امتحانات طلاب الشعبة العلمية والأدبية بمرحلة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023-2024 سيكون خلال شهر مارس المقبل حيث يتم الإعلان عنه عبر الحساب الرسمي للوزارة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

موعد إعلان نتائج الثانوية العامة 2024

يتم الإعلان عن نتائج طلاب الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023-2024 خلال 15 يوم فقط من انتهاء اخر امتحانات طلاب الشعبتين العلمية والأدبية للعام الدراسي الحالي أى في بداية شهر أغسطس 2024 المقبل عقب الانتهاء من أعمال الكنترول في كافة محافظات الجمهورية ورصد درجات الطلاب.

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