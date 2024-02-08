الخميس 08 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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موعد الإعلان عن جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 الرسمي

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

يتسأل عدد كبير من المواطنين عبر محرك البحث جوجل عن التفاصيل الخاصة بامتحانات الثانوية العامة، وما جدول امتحانات الثانوية العامة لعام 2024، فينشغل بال الكثير من الطلبة والطالبات بامتحانات الثانوية العامة، ويتسألوا عن التفاصيل الخاصة بامتحانات الثانوية العامة وذلك من اجل الاستعداد الكامل لامتحانات الثانوية العامة.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

فيعتبر امتحانات الثانوية العامة 2024 من أكثر الأمور التش تشغل بال الطلبة فيستعدوا للامتحانات من قبلها بشهور كثيرة من أجل التدريب على كيفية الحل خلال الامتحان وكيف يمكن الإجابة على كل الأسئلة داخل امتحانات المواد فالثانوية العامة يكون لها استعدادات كثيرة تزيد من رهبة الطلبة، ما يتطلب استعداد مثالى لها، للتمكن من الحصول على درجات عالية تساعدهم فى الالتحاق بكليات القمة.

خطوات تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 الإلكترونية لدخول الامتحانات

"التعليم" توجه طلاب الثانوية العامة بسرعة الانتهاء من تسجيل الاستمارة الإلكترونية لدخول امتحانات

رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024

وكيل «تعليم الغربية» يترأس مقابلات المرشحين لرئيس لجنة ومراقب أول لامتحانات الثانوية العامة

موعد نزول جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

ونستعرض فى السطور التالية التفاصيل الكاملة عن جدول امتحانات الثانوية العامة 2024، وما هو جدول امتحانات الثانوية العامة لهام 2024، وذلك لأن معرفة مواعيد الامتحانات تسهل على الطلبة تقسيم المواد وتقسيم وقت المذاكرة والاستعداد الخاص بالامتحانات ويزيد من اهتمام الطلبة باستعدادات الدراسة والانتباه للمذاكرة بشكل أفضل وإعداد جداول الفصل الدراسي الثاني.

وكان قد أعلنت وزارة التربية والتعليم الفني عن احتمالية اعتماد الجدول امتحانات الثانوية العامة 2024 الرسمي، خلال شهر مارس المقبل، بعد الانتهاء من تسجيل الاستمارات الإلكترونية، وتسليمها للمدارس، لتحديد أعداد الطلاب في كل شعبة.

موعد امتحانات الثانوية العامة 2024

ووفقا لتصريحات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تعقد امتحانات الدور الأول، لطلاب الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023-2024، اعتبارًا من يوم السبت الموافق 22 يونيو 2024، أما امتحانات الدور الثاني تعقد اعتبارًا من يوم السبت الموافق 24 أغسطس 2024.

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