الإثنين 29 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

لينك تقديم وظائف البريد المصري 2024.. بأسرع وأسهل طريقة للتقديم

لينك تقديم وظائف
لينك تقديم وظائف البريد المصري 2024

عاد لينك تقديم وظائف البريد المصري 2024، ليتصدر محركات البحث، بعد إعلان الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، عن مد فترة التقديم في مسابقات التربية والتعليم والبريد ومصلحة الخبراء والطب الشرعي حتى الخميس ١٥ فبراير المقبل بدلًا من يوم 31 من شهر يناير الجارى.

لينك تقديم وظائف البريد المصري 2024

ويعد لينك تقديم وظائف البريد المصري 2024 هو الوسيلة الوحيدة للتقديم لوظائف البريد المصري 2024، التى يتقتصر التقديم إليها على الطريقة الإلكترونية وفق مجموعة من الخطوات تبدأ بتسجيل الدخول إلى بوابة الوظائف الحكومية من هنا، ثم اختيار أيقونة وظائف أعلى الصفحة الرئيسية للبوابة، والاختيار وظائف الهيئة القومية للبريد من بين الوظائف المعلن عنها.

وظائف البريد المصري 2024

ويتطلب التقديم لوظائف البريد المصري 2024 قيام الشخص المتقدم بتسجيل بياناته الشخصية والحالة التعليمية وإرفاق كافة المستندات الدالة على ذلك، مع مراعاة طبيعة الوظيفة المتقدم إليها، والتى تتعدد ما بين وظيفة مهندس كهرباء، مهندس ميكانيكا، مهندس ميكانيكا سيارات، مهندس تخطيط النقل، مهندس تشغيل وسائل النقل بالتخصصات الآتية (كهرباء - ميكانيكا - ميكانيكا سيارات)، مهندس تخطيط تنفيذ مشروعات ميكنة، ووظيفة اخصائي بريد، اخصائي مكتب بريد، اخصائي خدمة عملاء، ووظيفة محام. 

شروط التقديم لوظائف البريد المصري 2024

ويلتزم المتقدم لوظائف البريد المصري 2024 بتقديم إقرار يتضمن الموافقة على العمل فى أى محافظة وفقًا لحاجة العمل، وقبول العمل فى أى مكان على مستوي الجمهورية وفقًا لما تقتضيه حاجة العمل لدى الهيئة.

وبدوره، نفى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وجود أولويات فى الاختيار بين المتقدمين لوظائف البريد المصري 2024، مؤكدًا أن الأمر يخضع لمسابقة إلكترونية دون تدخل بشري على الإطلاق ويتم مراعاة عدد من الشروط والمعايير التى ينبغي استيفاءها من قبل المتقدم لضمان اجتيازه الاختبارات المطلوبة.

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