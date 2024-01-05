زاد معدل البحث عن لينك التسجيل في مسابقة البريد المصري والشروط والأوراق المطلوبة، وذلك فى الساعات القليلة الماضية من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل.

“الدستور” يستعرض خلال التقرير التالي جميع التفاصيل التي تحيط بهذا الأمر.

لينك التسجيل في مسابقة البريد المصري 2024

أعلنت هيئة البريد المصرية من خلال منشور على موقعها الإلكتروني عن إتاحة العديد من الوظائف بالهيئة وأكدت أن تلقى طلبات التعيين تكو من خلال التسجيل على المرقع الرسمي للهيئة.

خطوات التسجيل في مسابقة البريد المصري 2024

الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي لهيئة البريد المصري نت خلال الضغط على هذا الرابط

https://egyptpost.gov.eg/ar-eg/home/

الضغط على زر الوظائف الخالية

اختيار الوظيفة المناسبة من بين الوظائف المتاحة.

كتابة جميع البيانات المطلوبة في استمارة التوظيف التى تظهر أمام المتقدم.

إرفاق وتحميل كل المستندات والأوراق الرسمية المطلوبة في استمارة.

مراجعة البيانات السابقة والتأكد من صحة كل المستندات.

الضغط على أيقونة "التقديم".

شروط التقديم في مسابقة البريد المصري 2024

حصول المتقدم على الجنسية المصرية

أن يحصل المتقدم للوظيفة على مؤهل دراسي مناسب لها

تمتع المتقدم للوظيفة على قدر كافي من اللياقة البدنية تمكنه من ممارسة عمله، مع مراعاة اللياقة الذهنية المناسبة لطبيعة الوظيفة

حصول المتقدم للوظيفة على شهادة خبرة

الوظائف المتاحة في مسابقة البريد المصري 2024

أتاحت هيئة البريد المصرى التقديم على عدة وظائف بها وهي كالتالي:

أخصائي مكتب بريد.

أخصائي خدمة عملاء.

أخصائي بريد، محام.

مهندس كهرباء.

مهندس تخطيط وتنفيذ مشروعات الميكنة.

مهندس تشغيل وسائل النقل.

مهندس تخطيط النقل.

مهندس ميكانيكا سيارات.

الأوراق المطلوبة للتقديم فى وظائف البريد المصرى

تقديم عدد 4 صورة شخصية حديثة.

صورة الرقم القومي وجه أول وثاني سارية.

شهادة المؤهل الدراسي.

شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة.

الموقف من الخدمة العسكرية للذكور.

شهادة الخدمة العامة للإناث.

إيصال الإيداع البنكي.

كارنيه عضوية نقابة المحامين \المهندسين.

تقديم صحيفة حالة جنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو الهيئة القومية للبريد (وجهين بحسب الأحوال).