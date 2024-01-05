الجمعة 05 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

لينك التسجيل في مسابقة البريد المصري والشروط والأوراق المطلوبة

البريد المصري
البريد المصري

زاد معدل البحث عن لينك التسجيل في مسابقة البريد المصري والشروط والأوراق المطلوبة، وذلك فى الساعات القليلة الماضية من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل.

“الدستور” يستعرض خلال التقرير التالي جميع التفاصيل التي  تحيط بهذا الأمر.

لينك التسجيل في مسابقة البريد المصري 2024

أعلنت هيئة البريد المصرية من خلال منشور على موقعها الإلكتروني عن إتاحة العديد من الوظائف بالهيئة وأكدت أن تلقى طلبات التعيين تكو من خلال التسجيل على  المرقع الرسمي للهيئة.

خطوات التسجيل في مسابقة البريد المصري 2024

الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي لهيئة البريد المصري نت خلال الضغط على هذا الرابط

https://egyptpost.gov.eg/ar-eg/home/

الضغط على زر الوظائف الخالية

اختيار الوظيفة المناسبة من  بين الوظائف المتاحة.

كتابة جميع البيانات المطلوبة  في استمارة التوظيف التى تظهر أمام المتقدم.

إرفاق وتحميل كل المستندات والأوراق الرسمية المطلوبة في استمارة.

مراجعة البيانات السابقة والتأكد من صحة كل المستندات.

الضغط على أيقونة "التقديم".

بمشاركة 7 دول.. البريد المصري يستضيف فعاليات "المعرض العربي للطوابع" (صور)

شروط التقديم في مسابقة البريد المصري 2024

حصول المتقدم على الجنسية المصرية

أن يحصل المتقدم للوظيفة على مؤهل دراسي مناسب لها

تمتع المتقدم للوظيفة على قدر كافي من اللياقة البدنية تمكنه من ممارسة عمله، مع مراعاة اللياقة الذهنية المناسبة لطبيعة الوظيفة

حصول المتقدم للوظيفة على شهادة خبرة

الوظائف المتاحة في مسابقة البريد المصري 2024

أتاحت هيئة البريد المصرى التقديم على عدة وظائف بها وهي كالتالي:

أخصائي مكتب بريد.

أخصائي خدمة عملاء.

أخصائي بريد، محام.

مهندس كهرباء.

مهندس تخطيط وتنفيذ مشروعات الميكنة.

مهندس تشغيل وسائل النقل.

مهندس تخطيط النقل.

مهندس ميكانيكا سيارات.

الأوراق المطلوبة للتقديم فى وظائف البريد المصرى 

تقديم عدد 4 صورة شخصية حديثة.

صورة الرقم القومي وجه أول وثاني سارية.

شهادة المؤهل الدراسي.

شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة.

الموقف من الخدمة العسكرية للذكور.

شهادة الخدمة العامة للإناث.

إيصال الإيداع البنكي.

كارنيه عضوية نقابة المحامين \المهندسين.

تقديم صحيفة حالة جنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو الهيئة القومية للبريد (وجهين بحسب الأحوال).

اقرأ أيضاً

مسابقة وظائف البريد المصري 2024.. الشروط والمستندات وموعد التقديم

هيئة البريد المصرية مسابقة البريد المصري الموقع الإلكترونى شروط الجنسية المصرية الأوراق المطلوبة

مواد متعلقة

"البريد" يستضيف "المعرض العربى للطوابع" 5 يناير

الأكثر قراءة

مواعيد عرض مسلسل حالة خاصة الحلقة الـ3 و4 وكواليس المسلسل

ملامح تشكيل المنتخب في أمم أفريقيا: استقرار على الهجوم والدفاع.. وخلاف حول لاعبين

الخلاف داخل الاحتلال يتصاعد.. وزير الدفاع: يجب وقف استخدام جيشنا لتحقيق مكاسب سياسية

16 راكبًا بينهم أجانب.. تفاصيل إنقاذ لنش سياحى من الغرق فى الغردقة

شهادات الـ27% و23.5% تمتص 575 مليار جنيه «سيولة» وتحاصر التضخم

قصة مسلسل حالة خاصة.. مواعيد عرض الحلقة الـ 3 و4 وأبرز أبطاله

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

عضوية «بريكس».. فرصة ومسئولية

أميرة ملش

سنوات زوجية وسنوات فردية

ماجد حبته

عودة داعش.. فى إيران!

أحمد عاشور

مصر.. باب العرب وملاذ المغتربين

جرجس شكرى

صاحب الرسالة.. لويس عوض.. محطات من رحلة مفكر شجاع

د. محمد عفيفي

السادات والسينما

وائل لطفي

دم درامى جديد

خالد حريب

ما بعد الموسوى والعارورى

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

حلقة النار

جيش الاحتلال: كشفنا مختبرا كيميائيا وأنفاقا فى غزة

بعد اغتيال "العارورى واللولو".. هل تستمر إسرائيل فى استهداف قادة المقاومة الفلسطينية؟